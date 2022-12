Koszyk w Bolt Market zwiększył wartość o 125 proc.

Obecna w Warszawie sieć q-commerce Bolt Market działa na polskim rynku od roku. W tym czasie marka postawiła przede wszystkim na udoskonalaniu jakości oraz wygody usługi oraz poszerzanie asortymentu produktów dostępnych w szybkiej i wygodnej dostawie.

- Chcemy żeby w naszym asortymencie nie było luk i żeby klienci robiąc zakupy, mogli odnaleźć wszystko czego potrzebują. Postawiliśmy na nieustanne inspirowanie naszych klientów nowymi trendami i produktami. Za cel postawiliśmy sobie, by niezbędne na co dzień artykuły, konsument mógł znaleźć w jednym miejscu. W oparciu o te dane, dodawaliśmy do oferty ponad 100 produktów tygodniowo - mówi Agnieszka Cymbała, Country Manager, Bolt Market w Polsce.

Klienci robiący zakupy w Bolt Market mogą dziś już wybierać z asortymentu prawie 4 tys. produktów, z czego 100 artykułów jest z kategorii owoce i warzywa, włączając w to egzotyczne owoce lub obrane i gotowe do spożycia warzywa.

Bolt Market rozbudował m.in kategorię z artykułami dla dzieci o gry i zabawki kreatywne, kategorię z produktami dla zwierząt. W aplikacji kupić można także mniej oczywiste produkty jak np. płaszcz przeciwdeszczowy, trytytki, baterie czy żarówki.

- Bolt Market odpowiada dzisiaj na rozmaite, także nietypowe potrzeby konsumentów. Współpracujemy obecnie ze starannie dobranymi, lokalnymi dostawcami. To właśnie dzięki tym współpracom Bolt Market może zachęcać swoich klientów do odkrywania orientalnych produktów, produktów wegetariańskich, czy też znalezienia upominku na specjalne okazje. Nasza oferta bierze pod uwagę nie tylko potrzeby ale i możliwości finansowe klientów, obalając mit, że wygodna i szybka usługa musi być droga - dodaje Agnieszka Cymbała, Country Manager, Bolt Market w Polsce.

Sklepy Bolt Market dostępne są aktualnie dla użytkowników w Warszawie. Zakupy można zamówić w aplikacji Bolt Food.