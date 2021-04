KPMG: Kanał stacjonarny stał się kanałem typowo transakcyjnym

- Nowe zasady prowadzenia handlu w punktach stacjonarnych w połączeniu z dużą dynamiką zmian w zakresie nakładanych ograniczeń i restrykcji powodują, że sprzedawcy aktywnie poszukują nowych modeli biznesowych i operacyjnych. Rola kanału stacjonarnego względem kanałów zdalnych podlega istotnemu przedefiniowaniu - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Andrzej Musiał, starszy menedżer w dziale doradztwa biznesowego w zespole Customer & Growth w KPMG w Polsce.

Pandemia wirusa COVID-19 gruntownie wpłynęła na konsumentów i ich doświadczenia. - Analizując kluczowe trendy w skali makro, nie sposób nie wspomnieć o dużej zmienności otoczenia regulacyjno-prawnego w zakresie wytycznych i ograniczeń, której skutkiem jest niepewność zasad funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Niepewność, która wpływa zarówno na przedsiębiorców, jak również na samych konsumentów, którzy w tej sytuacji mogą ostrożniej podchodzić do planowania budżetów domowych i podejmowania decyzji zakupowych ograniczając się do niezbędnych wydatków i odkładając większe zakupy w czasie. Z kolei ograniczenia dotyczące aktywności zawodowej i edukacyjnej, które przeniosły centrum aktywności życiowej do miejsca zamieszkania, wpłynęły na zmiany w zachowaniach i wartościach – większą koncentrację na otoczeniu domowym, sposobie spędzaniu czasu wolnego czy aspektach dotyczących samorozwoju. Od strony trendów technologicznych obserwujemy natomiast zjawisko przyspieszonej cyfryzacji, która znajduje swój wyraz w znacznie szerszym i intensywniejszym niż dotychczas wykorzystaniu technologii w różnych sferach życia konsumentów - wskazuje ekspert KPMG.

Przyglądając się bliżej wpływowi powyższych zmian na rozwój handlu detalicznego warto przede wszystkim zwrócić uwagę właśnie na rosnące znaczenie cyfryzacji. - Nowe zasady prowadzenia handlu w punktach stacjonarnych w połączeniu z dużą dynamiką zmian w zakresie nakładanych ograniczeń i restrykcji powodują, że sprzedawcy aktywnie poszukują nowych modeli biznesowych i operacyjnych. Rola kanału stacjonarnego względem kanałów zdalnych podlega istotnemu przedefiniowaniu. Kanał stacjonarny dotychczas kojarzony z doświadczeniami takimi jak możliwość poświęcenia czasu na dokonanie dobrego wyboru czy poszukiwanie doradztwa w podjęciu decyzji, stał się w obecnej sytuacji kanałem typowo transakcyjnym, gdzie kluczową rolę odgrywają bezpieczeństwo fizyczne oraz sprawna i efektywna obsługa. Z drugiej strony przed kanałami zdalnymi, takimi jak strona internetowa i aplikacja mobilna, pojawiają się wyzwania jak w nowej rzeczywistości efektywnie dostarczyć doświadczeń związanych ze spersonalizowanym zaangażowaniem i doradztwem oraz wygodnym i intuicyjnym interfejsem czy zoptymalizować model operacyjny pod względem czasu realizacji - mówi Andrzej Musiał.

Zdaniem eksperta z pomocą w odpowiedzi na te wyzwania przychodzi technologia oferująca rozwiązania w zakresie zarządzania relacjami z klientem pozwalająca optymalnie połączyć i wykorzystać wiedzę o kliencie, historii jego interakcji ze sprzedawcą czy też preferencjach i opiniach.



- Zbudowanie zaufania jest kluczowe do pozyskania danych, które z kolei stwarzają możliwość budowania spersonalizowanych rozwiązań. Filar Personalizacji już od dłuższego czasu jest wskazywany w raportach KPMG jako kluczowy z perspektywy doświadczeń klientów i może mieć istotne znaczenie w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej w nowej rzeczywistości. Wiedza o kliencie to również jeden z fundamentów dla budowania skutecznych rozwiązań w ramach filara jakim jest Rozwiązywanie Problemów, w szczególności w złożonych sytuacjach wymagających zrozumienia kontekstu i wcześniejszych kontaktów klienta w danej sprawie. Z kolei wykorzystanie rozwiązań z zakresu robotyzacji i automatyzacji procesów w kontaktach z klientem sprzyja poprawie doświadczeń w filarze Czasu i Wysiłku - podsumowuje Andrzej Musiał.