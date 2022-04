Kraft Heinz tłumaczy dlaczego drożeje ketchup

Największy wpływ na wzrost kosztów produkcji w Kraft Heinz miał wzrost cen: energii (prądu i gazu), surowców (pomidory, oleje, mięso, fasola) oraz opakowań (szkło, metal i karton).

Kraft Heinz ponosi wyższe koszty

Jak informuje spółka, koszty produkcji Kraft Heinz wzrosły w ciągu ostatnich 6 miesięcy kilku krotnie . Największy wpływ na to miał wzrost cen: energii (prądu i gazu) – nawet do 800%, surowców (pomidory, oleje, mięso, fasola) - 30-70%, opakowań (szkło, metal i karton) – 40-80% .

- Brak dostaw z Ukrainy i oczekiwane zmniejszenie zbiorów w tym kraju w 2022 i 2023 roku znacznie ogranicza podaż koncentratu pomidorowego. Dodatkowo inflacja pomidora napędzana jest przez: wysokie koszty transportu zmniejszające opłacalność importu ze Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Południowej, suszę w Hiszpani, gwałtowny skok popytu w czasie pandemii oraz niski poziom zapasów, rosnące koszty nawozów, energii, nasion, zmniejszanie areału upraw pomidorów na koncentrat na rzecz innych produktów pomidorowych – czytamy w komentarzu spółki.

Kraft Heinz przypomina, że Ukraina, Rosja i Białoruś są wiodącymi producentami szeregu surowców spożywczych. Oba rynki dostarczają również wiele komponentów o kluczowej roli w produkcji żywności. Około 20% światowych dostaw nawozów i półproduktów do ich wytwarzania pochodzi z Rosji i Białorusi. W 2021 r. blisko 10 proc. sprowadzonego do Polski żelaza i stali pochodziło z Ukrainy, a drugie tyle trafiało do nas z Rosji i Białorusi.

- Niedobory i wysokie ceny paliwa w całej Europie zakłócają łańcuchy dostaw, prowadząc do wyższych kosztów produkcji i transportu towarów rolnych. Cena przewozów podstawowych towarów, takich jak pszenica czy cukier na statkach masowych, wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu roku – informuje Kraft Heinz.