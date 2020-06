Kraje UE decydują się na obniżkę VAT. Czy Polska pójdzię w ich ślady? (projekt ustawy)

fot. shutterstock

Grupa posłów PSL-Kukiz15 przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Dokument dotyczy wprowadzenia tymczasowej obniżki stawek VAT od 1 lipca 2020 r. do końca 2020 r. do minimalnego poziomu stawek wymaganego przez Unię Europejską.

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie tymczasowej obniżki stawek VAT od 1 lipca bieżącego roku do końca 2020 r. do minimalnego poziomu stawek wymaganego przez Unię Europejską. Zgodnie z projektem, stawki VAT do końca roku byłyby następujące:

• jedna obniżona stawka VAT — 5% zamiast obecnych 5% i 8%,

• podstawowa stawka VAT — 15% zamiast obecnych 23%.

Tego rodzaju obniżenie stawek VAT oznaczałoby, że Polska miałaby najniższe w Unii Europejskiej stawki VAT. Obniżka stawek VAT ma na celu obniżenie ciężaru podatkowego obywateli. W szerokim znaczeniu, obniżka VAT ma na celu skompensowanie strat, jakie ponieśli Polacy w związku z decyzją rządu o „zamknięciu gospodarki” podyktowaną pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

W wielu krajach UE obniżka VAT jest na etapie legislacyjnym lub w fazie konsultacji. Przykładowo zerowa stawka VAT na żywność jest przedmiotem dyskusji w Irlandii. Na obniżenie VAT zdecydowały się następujące państwa UE:

• Austria: obniżka do 5% VAT na prasę, restauracje (z obecnych 10%), kina (z obecnych 13%) i obniżka do 10% VAT na napoje bezalkoholowe (z obecnych 20%),

• Belgia: obniżka do 6% VAT od gastronomii (z obecnych 12%)

• Bułgaria: obniżka do 9% VAT na restauracje (z obecnych 20%)

• Cypr: obniżka do 5% VAT od turystyki (z obecnych 9%)

• Czechy: obniżka do 10% VAT na usługi hotelowe i na wstęp na wydarzenia sportowe i kulturalne (z obecnych 15%) • Niemcy: obniżka do 16% podstawowej stawki VAT (z obecnych 19%) i obniżonej stawki VAT do 5% (z obecnych 7%)

• Portugalia: obniżka do 6% VAT od usług oferowanych przez siłownie (z obecnych 23%)

• Rumunia: obniżka do 0% VAT na usługi hotelowe (z obecnych 5%).

Zdaniem projektodawcy, w obliczu kryzysu COVID-19, który dodatkowo został spotęgowany decyzją rządu o „zamknięciu gospodarki”, obowiązkiem polskiego rządu jest dołączenie do grona państw Unii Europejskiej obniżających podatkowe obciążenia nałożone na obywateli. W praktyce obniżka stawek VAT będzie oznaczać dla konsumentów następujące przykładowe zmiany w opodatkowaniu VAT towarów i usług: