Krajowa Grupa Spożywcza idzie na zakupy. Kto w koszyku?

14 listopada pisaliśmy, że posłowie zaintrygowani wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego o sieci Żabka zwrócili się do rządu z pytaniem o plany wykupienia tych placówek. Pytanie główne to: czy MAP prowadzi takie negocjacje? Ministerstwo odpowiedziało bardzo lakonicznie, ale wiemy, że 30 listopada odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej a jeden z punktów obrad to: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów/akcji w spółkach z sektora rolno-spożywczego, o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub 0,5% sumy aktywów". Grupa szykuje więc zakup, nie wiemy jednak jak duży ani o jaki podmiot chodzi.

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o Żabce poruszyła rynek

Przypomnijmy, na początku października Jarosław Kaczyński zaskoczył rynek podczas swojego przemówienia w Puławach. Prezes PiS został zapytany o możliwość wykupu obcego kapitału przez Polską Grupę Spożywczą.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Polska Grupa Spożywcza zamierza kupić sieć sklepów Żabka: "Choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku."

Grupa posłów (Joanna Mucha, Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, Mirosław Suchoń, Tomasz Zimoch, Paweł Zalewski) zwróciła się do ministra aktywów państwowych z pytaniem o plany wykupienia sieci sklepów Żabka od funduszu CVC.

Lakoniczna odpowiedź ministerstwa...

W odpowiedzi na interpelację posłanki Joanny Muchy z 26 października br. w sprawie planu wykupienia sieci sklepów Żabka od funduszu CVC, ministerstwo odpowiedziało bardzo lakonicznie: (...) KGS S.A., dążąc do stałego rozwoju, prowadzi szeroko zakrojone analizy i działania na rynku, mające na celu dalsze wzmocnienie zarówno Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej KGS. W ocenie zarządu KGS S.A., rozwój działalności handlowej przez podmioty funkcjonujące na rynku spożywczym jest kierunkiem perspektywicznym, który pozostaje w kręgu zainteresowania spółki - napisano w odpowiedzi, której w imieniu Ministra Aktywów Państwowych udzielił Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu MAP.

Szykuje się NWZ Krajowej Grupy Spożywczej. Jakie decyzje?

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej z siedzibą w Toruniu zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 listopada 2022 roku, o godz. 12. 00, w siedzibie spółki. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów/akcji w spółkach z sektora rolno-spożywczego, o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub 0,5% sumy aktywów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń oraz z wyposażeniem, znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów.

8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zbycia nieruchomości.

9. Zamknięcie obrad.

Na 19 grudnia również zostało zwołane walne zgromadzenie, które ma podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii S, które zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, z pozbawieniem w całości prawa poboru tych akcji akcjonariuszy spółki. Kapitał ma zostać podniesiony z 1,295 mld zł do nie więcej niż 1,552 mld zł.