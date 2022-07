Krajowa Grupa Spożywcza szuka prezesa

Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2022 r. podjęła uchwały w następujących sprawach:

- odwołania ze składu Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej Prezesa Zarządu - Krzysztofa Kowa

- odwołania ze składu Zarządu Członka Zarządu – Marka Derezińskiego.

Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Członkowi Zarządu – Tomaszowi Rega pełnienia obowiązków prezesa do dnia powołania prezesa zarządu w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

KGS szuka prezesa. Zgłoszenia do 5 lipca

Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej niedawno ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. Pisemne zgłoszenia należy składać osobiście do 5 lipca 2022 roku do godz. 10.00 (włącznie) w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, w dniach od 21 czerwca 2022 roku do 4 lipca 2022 roku w godz. 8.00-15.30, a w dniu 5 lipca 2022 roku w godz. 8.00-10.00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru.