Krajowa Grupa Spożywcza - za mała, by wpływać na ceny żywności

Krajowa Grupa Spożywcza wkrótce zostanie wpisana do KRS. W skład ma wejść 15 spółek zajmujących się: produkcją nasienną, cukru, skrobi, działających w sektorze zbożowo-młynarski, rolnym oraz przetwórstwa spożywczego. Czy kogoś w Grupie brakuje? Jaką siłę na rynku może mieć nowy podmiot i jak wpłynie na ceny żywności? O to zapytaliśmy Jakuba Oliprę, starszego ekonomistę w Credit Agricole Bank Polska.

Ryzyko rozwodnienia strategii

- KGS będzie łączyć podmioty o bardzo różnych profilach i skali działalności. Na tyle różnych, że trudno moim zdaniem będzie tu uzyskać efekty synergii, które są ważne w tego typu połączeniach. Co więcej, istnieje w tym przypadku wysokie ryzyko rozwodnienia strategii poszczególnych firm, co jest niebezpieczne dla ich konkurencyjności w długim okresie. Dodanie kolejnych podmiotów moim zdaniem pogłębiłoby problem - uważa podmiot.

Odpowiadając na drugie pytanie ekonomista uważa, że stworzenie KGS nie będzie miało istotnego wpływu na ceny żywności w Polsce.

- Ceny żywności w Polsce zależą przede wszystkim od tego, co się dzieje na światowym rynku żywności. Wraz z globalizacją rynku żywności, znaczenie lokalnych czynników jest coraz mniejsze - wyjaśnia Jakub Olipra.

Przypomnijmy, że na początku lutego mówiło się w branży o pomyśle włączenia do KGS firmy Eurocash. Zdaniem Dariusza Dadeja, analityka, Noble Securities, ten pomysł nie jest pozbawiony sensu, ale w dalszym ciągu jest to w sferze spekulacji. Nowy prezes Grupy Eurocash- Paweł Surówka - to osoba do tej pory związana ze spółkami Skarbu Państwa, co oznacza, że umiałby poznać Eurocash dużo lepiej, dzięki czemu łatwiej byłoby ją wycenić.

Przypomnijmy również, że 26 czerwca 2020 r. Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów przekazujące propozycje odnośnie udziału spółdzielczości polskiej w tworzeniu narodowego holdingu spożywczego.

Kto wejdzie do KGS?

Holding ma działać w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. Do KGS należeć też będą:

PZZ w Stoisławiu, ICS Moldova Zahar, PPZ Trzemeszno, DANKO, Poznańska Hodowla Roślin, Małopolska Hodowla Roślin, Fabryka Cukierków „Pszczółka”, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka, „ZETPEZET” w Pile, ELEWARR, Zamojskie Zakłady Zbożowe, KR Kietrz, Polanowice.