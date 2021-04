Krajowa sprzedaży słodyczy ma do 2023 roku osiągnąć poziom 7,6 mld euro

Julita Sipa z firmy Brześć, fot. materiały prasowe

Mimo przeciwności eksport wyrobów cukierniczych odnotował wzrost, a w najbliższych miesiącach do poziomu sprzed epidemii powinna wrócić także krajowa sprzedaż - mówi Julita Sipa z firmy Brześć, produkującej wyroby cukiernicze i przekąski.

Producenci słodyczy musieli mierzyć się m.in.: z utrudnieniami w handlu, kolejnymi obostrzeniami i zmieniającymi się nawykami konsumenckimi, co odbiło się na krajowych wynikach sprzedaży.

W 2020 roku sprzedaż spadła o ok. 7 proc. względem roku poprzedniego, generując 6,3 mld EUR zysku, ale równocześnie wzrósł eksport towarów. W okresie styczeń-październik przychody ze sprzedaży zagranicznej słodyczy były wyższe o 5 proc. niż w analogicznym okresie 2019 roku i wynosiły 1,8 mld EUR. Polskie słodkości najczęściej trafiają do Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii.

Największe utrudnienia dla branży

Branży słodyczy wciąż doskwierają utrudnienia związane z pandemią, choć sytuacja wygląda lepiej niż rok temu. Aktualnie producenci muszą mierzyć się z obawami klientów przed zbyt wysokimi stanami magazynowymi oraz wzrostem cen transportu kontenerowego, co można było przewidzieć. Już w 2020 roku eksporterzy ponosili większe koszty stawek przewozowych kontenerów, aby wywiązać się z zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów.

Ze względu na odwołanie części zaplanowanych na 2021 roku wydarzeń targowych, kolejnym wyzwaniem stało się również pozyskiwanie nowych kontrahentów. Producenci słodyczy musieli znaleźć inne sposoby nawiązywania kontaktów biznesowych, które coraz częściej opierają się na drodze cyfrowej. Wraz z luzowaniem kolejnych obostrzeń i spadkiem liczby zakażeń można jednak spodziewać się stopniowego powrotu do normalności i przywracania kolejnych stacjonarnych spotkań branżowych.

Optymistyczne prognozy i nowe kierunki eksportu

W przeciwieństwie do początków 2020 roku konsumenci o wiele mniej boją się już o zamknięcie sklepów spożywczych i nie odczuwają potrzeby robienia zapasów „na czarną godzinę”. Zauważalne są coraz częstsze wizyty w sklepach stacjonarnych, a w koszyku nie znajdują się tylko najpotrzebniejsze produkty z długą datą przydatności, ale również te, które jednoznacznie kojarzą się z przyjemnością, jak słodycze. Powolny powrót do nawyków zakupowych sprzed pandemii daje nadzieję na wzrost krajowej sprzedaży słodyczy – według analiz ma ona do 2023 roku osiągnąć 7,6 mld EUR, a największym zainteresowaniem mają cieszyć się ciastka i wyroby ciastkarskie. Prognozy wskazują również, że eksport polskiej żywności wróci do poziomu sprzed kryzysu już w trzecim lub czwartym kwartale 2021 roku. Choć polscy producenci dystrybuują produkty głównie na rynek europejski, najwięcej słodyczy spożywa się w państwach azjatyckich, a dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży słodkości, już w 2023 roku region ten stanie się w tym kontekście światowym liderem. Polscy przedsiębiorcy powinni bardziej otwierać się na tamtejsze rynki, dostosowując swój biznes do aktualnych trendów sprzedażowych.