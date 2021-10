Krakowski Kredens: ruszają poszukiwania nowego inwestora

Znak towarowy szuka nowego właściciela

22 czerwca bieżącego roku krakowski sąd ogłosił upadłość spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska. Syndykiem masy upadłości została wyznaczona spółka Alerion. W postępowaniu o ogłoszenie upadłości sąd nie uwzględnił żadnej ze złożonych wcześniej ofert (majątek sieci chcieli przejąć: Łukasz Zadylak - FGU Tatry Wysokie; Scapremium, Carrefour Polska oraz Serenity Blue). Sąd ogłosił upadłość spółki w tzw. zwykłym trybie, w którym sprzedaż będzie prowadzona przez syndyka w ramach nieograniczonego przetargu (czyli konkursu ofert).

Według wiedzy syndyka postanowienie to zostało zaskarżone i tym samym nie jest jeszcze prawomocne.

Obecnie syndyk poszukuje dzierżawcy zainteresowanego dzierżawą, rozwojem i docelowym nabyciem marki Krakowski Kredens. Potencjalni inwestorzy zapraszani są do składania propozycji warunków dzierżawy znaków towarowych wchodzących w skład masy upadłości Krakowskiego Kredensu.

Czego dotyczy konkursy?

Przedmiotem dzierżawy będą znaki towarowe wchodzące w skład masy upadłości Krakowskiego Kredensu:

- Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, tj. do czasu sprzedaży znaków towarowych w postępowaniu upadłościowym przez syndyka:

- Atutem dzierżawy jest możliwość udzielenia dzierżawcy prawa pierwokupu przedmiotu dzierżawy, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody sędziego-komisarza w tym przedmiocie;

- Jednym z obowiązków dzierżawcy będzie zwiększanie rozpoznawalności i rozwijanie marki Krakowski Kredens, m.in. poprzez przeprowadzenie uzgodnionych w tym zakresie działań marketingowych.

- Złożenie przez dzierżawcę dodatkowej oferty zakupu ruchomości wchodzących w skład masy upadłości KKTG będzie dodatkowym atutem.

Zainteresowany podmiot nie może być dłużnikiem upadłego (masy upadłości) lub naruszać prawa do marki Krakowski Kredens. Propozycje dzierżawy z ewentualną ofertą nabycia ruchomości można składać w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka mieszczącej się przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie (31-523) od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00 lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie oferty na adres e-mail kktg@alerion.pl do dnia 15.10.2021 r.

Rok temu było kilku zainteresowanych

W 2020 r. na skutek pandemii trudna sytuacja sieci Krakowski Kredens jeszcze bardziej się pogorszyła. Toczące się liczne procesy sądowe i zajęcia komornicze przyczyniły się do upadłości spółki. Wtedy też do spółki zaczęły napływać oferty od innych przedsiębiorców.

W lipcu zeszłego roku wpłynęła pierwsza oferta kupna Krakowskiego Kredensu. Złożyła ją firma Łukasz Zadylak - FGU Tatry Wysokie, która oferowała za krakowską spółkę 1,2 mln zł. Kolejne trzy oferty wpłynęły w październiku. Pierwsza pochodzi od spółki Scapremium (2 mln zł), druga to uaktualniona oferta od Łukasza Zadylaka - FGU Tatry Wysokie na kwotę 1,52 mln zł, a trzecia wyszła od Carrefour Polska i opiewała na kwotę 2,5 mln zł.

Przypomnijmy, że w 2017 roku E.Leclerc za stoiska Krakowskiego Kredensu i nieruchomości w kilku miastach był gotów zapłacić 94 mln zł, ale krakowski sąd, na skutek zażaleń trojga wierzycieli, oddalił wniosek Almy o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie doszło do sprzedaży zorganizowanej części majątku.

Axeman próbował, ale pojawiła się pandemia

5 marca 2019 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia VIII wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zostało otwarte postępowanie układowe spółki. Głównymi założeniami procesu restrukturyzacji było radykalne obniżenie kosztów stałych funkcjonowania przedsiębiorstwa w tym posiadanej floty, zamknięcie lub zrestrukturyzowanie nierentownych placówek, obniżenie wolumenu wynagrodzeń przy równoczesnej próbie odzyskania poziomu sprzedaży do wartości, kiedy to spółka nie generowała strat. Ważnym elementem było także poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji, potencjalnego franczyzobiorcy, inwestora.

- 5 marca 2019 roku funkcjonowały 32 sklepy, które zajmowały łączną powierzchnię 1543 m kw. Sklepy detaliczne funkcjonowały w oparciu o długoterminowe i restrykcyjne umowy najmu podpisane z galeriami handlowymi w większości w okresie, w którym nie obowiązywał jeszcze zakaz handlu niedzielnego i odwiedzało je znacznie więcej konsumentów, niż miało to miejsce w 2019, dlatego też stawki czynszu, na jakich podpisano umowy były wysokie a wcześniejsze rozwiązanie umowy, wiązało się z koniecznością uiszczenia kar związanych ze wcześniejszym opuszczeniem lokalizacji. Po otwarciu procesu restrukturyzacji zarząd spółki przystąpił do negocjacji z wynajmującymi w celu opuszczenia nierentownych sklepów lub znaczącego obniżenia czynszów. Nie powiodły się negocjacje mające na celu obniżkę czynu, konieczne zatem stało się opuszczenie nierentowanych lokalizacji. Wynikiem przeprowadzonych negocjacji, zdecydowana większość rozwiązanych umów i wcześniejsze opuszczenie wynajmowanych lokalizacji, odbyła się bez kar umownych. Spółka w przeważającej większości poniosła, jedynie rzeczywiste koszty związane z zamknięciem danej placówki: koszty wywozu towaru, demontażu sklepu, koszty pracownicze - podano w sprawozdaniu spółki za 2019 rok.

29 lipca 2019 roku udało się zamknąć negocjacje i podpisać umowę franczyzy, oddając franczyzobiorcy – Axeman Sp. z o.o. 10 lokalizacji.

Niestety, w związku z pandemią oraz wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami sytuacja franczyzobiorcy uległa znacznemu pogorszeniu. 31 marca 2020 r. Spółka wypowiedziała umowę, która wygasła we wrześniu.

Historia spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska rozpoczęła się 6 października 2006 r. Spółka Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska docelowo miała mieć ponad 100 placówek w największych polskich miastach. W listopadzie 2019 r. miała już tylko 10 sklepów.