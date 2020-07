KRD: Handel jedną z branż najbardziej zadłużonych wobec firm leasingowych

Zainteresowanie leasingiem już nie tylko aut, ale i maszyn oraz urządzeń rośnie. Wraz z nim niestety rośnie zadłużenie polskich przedsiębiorców wobec firm leasingowych. Od momentu wybuchu pandemii, czyli od marca 2020 r., zadłużenie klientów wobec firm leasingowych wzrosło o ponad 27,4 mln zł i obecnie wynosi ponad 464 mln zł. W Krajowym Rejestrze Długów widnieje już prawie 9 tys. firm, które są leasingowymi dłużnikami. Każda z nich ma średnio do spłacenia prawie 53 tys. zł, czyli przeciętną wartość ceny poleasingowego wózka widłowego.

Jeśli chodzi o branżę najbardziej zadłużoną wobec firm leasingowych, segment handlu hurtowego i detalicznego znajduje się na drugim miejscu. Firmy z tej branży mają do oddania 73,5 mln zł.

Zadłużenie wobec firm leasingowych charakteryzuje się dużą zmiennością. W ostatnich kilku latach wielokrotnie liczba dłużników i wartość ich długu rosła z miesiąca na miesiąc o kilka, kilkanaście procent, by w kolejnych miesiącach spaść, i to znacznie, poniżej pierwotnego zadłużenia. W marcu tego roku wartość długu zmalała o ponad 21 mln zł, by od kwietnia znowu rosnąć.

- Większy przyrost zadłużenia był w kwietniu i w maju, w czerwcu jego dynamika zaczęła maleć. To pokrywa się z zamrożeniem, a potem odblokowywaniem kolejnych obszarów gospodarki. Najwyraźniej część leasingobiorców albo nie mogła spłacać rat, albo z obawy przed niepewną przyszłością wstrzymywała płatności mimo posiadanych środków. Jednocześnie od maja znacznie wzrosła liczba raportów pobieranych przez firmy leasingowe, które weryfikują potencjalnych klientów, co by sugerowało, że rośnie zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami – mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

To, że przedsiębiorcy mimo koronakryzysu choć ostrożnie, to jednak myślą o firmowych inwestycjach, wynika również z trzeciej edycji badania KRD „KoronaBilans MŚP”. Co siódma ankietowana firma planuje inwestycje w najbliższych trzech miesiącach. Najwięcej z nich, bo prawie 60 proc. myśli o zakupie nowego sprzętu. - Według danych Związku Polskiego Leasingu, rośnie rola tej usługi w finansowaniu krajowych inwestycji. Leasing istotnie wspiera rozwój firm. Trzeba pamiętać, że z jego pomocą przedsiębiorcy mogą finansować nie tylko zakup samochodów, ale również maszyn i urządzeń, które obecnie stanowią 30 proc. struktury leasingowej. Oczywiście zdecydowaną część, bo 70 proc. zajmują pojazdy. Ale rosnące zainteresowanie leasingiem różnego rodzaju maszyn i urządzeń świadczy o dodatkowych możliwościach rozwoju firm z sektora MŚP – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Prawie ¼ całego zadłużenia, a dokładniej 111 mln zł, muszą zapłacić firmom leasingowym przewoźnicy.

Jak mówi Adam Łącki, średnio jedno przedsiębiorstwo transportowe zalega firmom leasingowym na kwotę bliską 60 tys. zł. Ale rekordzistą zadłużonym na blisko 12 mln zł jest producent wyrobów z tworzyw sztucznych z powiatu kartuskiego, działający w branży przetwórstwa przemysłowego.