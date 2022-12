Kreatywne zastosowanie dla słoików po majonezie. Winiary czekają na propozycje

Zgłoszenia kreatywnych zastosowań dla słoików po Majonezie Dekoracyjnym WINIARY przyjmowane będą od 21.12.2022 r. do 08.01.2023 r. za pośrednictwem mediów społecznościowych marki. Na najlepsze prace czekają nagrody, m.in. tablety i kuchenne kompostowniki.

Święta w duchu „zero waste”

Okres świąteczny sprzyja pielęgnowaniu wielu polskich tradycji, również kulinarnych. W tym szczególnym czasie, wspólnie z rodziną przygotowujemy dania, na które nierzadko czekamy cały rok. Coraz częściej, konsumenci szykując się do Świąt, chcą to robić w duchu „zero waste”. Sposobów na wdrożenie takiego podejścia we własnym domu jest wiele – dobrze zacząć od odpowiedniego zaplanowania zakupów i uwzględnienia pozostałych potraw w jadłospisie na kolejne dni po świętach, tak by nic się nie zmarnowało. Kolejną kwestią są opakowania – większość konsumentów zachowuje niezniszczone torebki lub pudła prezentowe do ponownego użytku, ale nie każdy wie, że opakowania po produktach spożywczych również mogą zyskać nowe zastosowanie.

Nadaj słoikowi drugie życie

Marka WINIARY postanowiła pobudzić u swoich konsumentów kreatywność. Już 21 grudnia w jej mediach społecznościowych rusza konkurs – „WINIARY – Drugie życie słoika”, którego głównym założeniem jest znalezienie ponownego zastosowania dla opakowania po Majonezie Dekoracyjnym WINIARY. Konkurs potrwa do 8 stycznia 2023 roku i skierowany jest do pełnoletnich użytkowników Facebooka i Instagrama. Zdjęcie, bumerang, krótki filmik lub kolaż przedstawiający swoją koncepcję należy udostępnić w mediach społecznościowych z wykorzystaniem dedykowanego hashtagu #drugieżyciesłoika, w komentarzu pod postem konkursowym na profilu marki na Facebooku lub na Instagramie wykorzystując dedykowany hashtag i tagując profil marki @winiary.

- Ponownie zdecydowaliśmy się wystartować z konkursem „WINIARY – Drugie życie słoika”. Obserwujemy, że tematyka związana z podejściem „zero waste” jest dla naszych konsumentów ważna i chętnie angażują się w tego typu inicjatywy. Poprzednia edycja konkursu, z 2021 roku, była dla nas sukcesem – w ciągu dwóch tygodni otrzymaliśmy aż 520 zgłoszeń. Liczymy, że w tym roku zainteresowanie będzie równie duże. – mówi Magdalena Jabłońska, Specjalista ds. rozwoju komunikacji WINIARY.

Uczestnicy mają dużą dowolność w prezentacji pomysłów – jedynym ograniczeniem jest ich wyobraźnia: słoik może zostać zaaranżowany na świąteczny lampion lub może służyć jako pojemnik do przechowywania pierników. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody: tablety, kompostowniki, puzzle sałatkowe i butelki termiczne. W sumie przewidziano 28 wyróżnień.