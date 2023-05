"Królowa jadła, teraz Ty też możesz": Łosoś MOWI w Biedronce

Określenie „Królewski Łosoś Mowi” to nie słowa rzucane na wiatr. Od ponad 30 lat Mowi jest oficjalnym, certyfikowanym dostawcą ryb dla Pałacu Buckingham. Marka znajduje się w gronie kilkudziesięciu producentów segmentu premium z całego świata, mających przywilej bycia oficjalnym dostawcą rodziny królewskiej.

Wybór królewskiej rodziny nie zaskakuje – łosoś Mowi zachwyca delikatnym i kremowym smakiem, który inspiruje do tworzenia zarówno kulinarnych dzieł sztuki, jak i prostych, esencjonalnych dań, w sam raz na spotkanie we wspólnym gronie.

Za wyjątkowymi walorami łososia Mowi kryje się równie wyjątkowa historia, która zaczęła się w rwących prądach norweskich rzek. Wśród granitowych skał, w krystalicznie czystej wodzie żyły łososie, które starannie wyselekcjonowane i otoczone troskliwą opieką przez norweskich hodowców dały początek unikalnej odmianie, tryskającemu witalnością, pełnemu kwasów omega 3 i dobroczynnych dla zdrowia składników – łososiowi Mowi.

Łosoś Mowi wpłynie do „Biedronki” w czwartek 18 maja. Do 500 „Biedronek” w największych miastach Polski, trafi sama esencja Mowi, wędzone na zimno plastry łososia – 100 gramowe „cold smoke’i”. Do soboty, 20 maja klienci sieci będą mieli okazję skorzystać oferty i poczuć się jak przy królewskim stole w Pałacu Buckingham. W ubiegłym roku w ramach „in &out” brand MOWI pojawił się sieci Netto, a na początku tego roku poznali go klienci Lidla. Dzięki obranej strategii Mowi konsekwentnie buduje rozpoznawalność brandu wśród coraz szerszej rzeszy klientów.

Miłośnicy win lubią bawić się słowem, by opisać walory tego trunku. Wyobraźnia podsuwa nam wówczas obrazy winnic, soczystych owoców, słońca czy drewnianych beczek, w których dojrzewają szacowne szczepy. Klienci Mowi też mogą zachwalać aromat bukowego dymu, pośród którego dojrzewa esencja Mowi. Razem z Kristoferem Hivju, gwiazdą „Gry o Tron” i reklamową twarzą MOWI, marka zachęca, by otworzyć sklepową lodówkę i delektować się smakiem MOWI.

Mowi Brand to marka łososia segmentu premium. Swoją premierę miała w 2019 roku w Polsce. Produkty sygnowane Mowi obecne są na czołowych rynkach europejskich, w tym największych niemieckim czy brytyjskim. Portfolio Mowi obejmuje łososia świeżego, wędzonego na zimno i gorąco, do pieczenia w piekarniku i kuchence mikrofalowej.

W Polsce, w Duninowie obok Słupska, Mowi posiada największą w Europie fabrykę przetwórstwa ryb i największą na świecie fabrykę sushi. Firma jest także jednym z największych pracodawców w woj. pomorskim. W Gdańsku mieści się europejska centrala firmy, w tym działy odpowiadające za sprzedaż, marketing czy wsparcie biznesowe.