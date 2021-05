Krosno, Rainbow Socks i TOVA - co mówią firmy o współpracy z Amazonem?

Zakład marki TOVA, fot. materiały prasowe

Z platformy Amazon korzystają takie polskie firmy jak Krosno, Rainbow Socks i TOVA. - Mimo pandemii w 2020 roku, udało nam się niemal potroić naszą sprzedaż, właśnie dzięki współpracy z Amazon - podkreśla Katarzyna Pelczar, dyrektor e-Commerce w Krosno Glass S.A.

Przedsiębiorcy poszukujący możliwości rozwoju mogą ich upatrywać w e-commerce.

Sprzedaż na Amazon to szansa na pozyskanie klientów w Polsce i zagranicą, ale też pełna obsługa klienta, możliwość magazynowania towaru i usługi logistyczne.

Przedsiębiorcy poszukujący kolejnych możliwości rozwoju na rynku e-commerce mogą zwiększyć swoje bazy odbiorców i obroty dzięki sprzedaży na Amazon. Marketplace - od marca także w polskiej odsłonie - umożliwia nie tylko dotarcie do klientów w Polsce i zagranicą, ale też oferuje pełną obsługę klienta, magazynowanie i logistykę.

TOVA

Końskie to niewielkie miasto w woj. świętokrzyskim, liczące niecałe 20 tysięcy mieszkańców. To tu mieści się pracownia firmy TOVA, która z powodzeniem sprzedaje swoje produkty na rynkach zagranicznych. W jaki sposób udało się to osiągnąć?

„Bardzo często spotykam się z tym, że polskie marki oferują super produkty, ale mają problem z wysyłką zagraniczną. A tutaj – prosto. Amazon i wysyłka na cały świat. Z tym, że Amazon to nie tylko wysyłka, ale i pełna obsługa zagranicznych klientów, co jest bardzo istotne” - mówi Katarzyna Janecka, właścicielka oraz projektantka marki TOVA. „Nasze ubrania od początku do końca powstają w miejscowości Końskie, w Polsce. Tu je projektujemy, szyjemy i stąd je wysyłamy do klientów. Resztą zajmuje się Amazon.”

Krosno Glass

Fabryka Krosno Glass od blisko 100 lat produkuje szkło gospodarcze. Pod koniec 2018 r. firma zdecydowała się dołączyć do Amazon i rozpocząć sprzedaż w Europie. Teraz jej produkty są dostępne w Anglii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji i we Włoszech. Firma planuje obecnie wejście do USA.