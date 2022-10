KrótkaPiłka – piłkarska loteria dla klientów InPost

#Krótkapilka - nowa akcja InPost

#Krótkapiłka to hasło, pod którym firma InPost, przygotowała szereg aktywności dla swoich klientów w ostatnim kwartale tego roku. Dzięki aplikacji InPost, klienci będą mogli jako pierwsi zdobyć bilety na ostatni mecz reprezentacji Polski przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w piłce nożnej w ogólnopolskiej przedsprzedaży. Również z myślą o amatorach piłkarskich emocji tylko w aplikacji InPost Mobile, jej użytkownicy będą mogli wygrać m.in. wyjazdy do Kataru, samochód marki Mustang oraz miliony innych nagród.

Wszyscy klienci, którzy pobiorą z Google Play lub App Store i zainstalują aplikację InPost Fresh do 22 października otrzymają możliwość zakupu biletu na mecz reprezentacji Polski, w którym Polacy zmierzą się z drużyną Chile 16 listopada br. na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Przedsprzedaż odbywa się na kilka dni przed startem ogólnopolskiej publicznej sprzedaży organizowanej przez PZPN. Wystarczy wyrazić chęć uczestnictwa w przedsprzedaży klikając w banner w aplikacji, a następnie zarejestrować się na stronie LaczyNasPilka.pl. Na podany adres e-mail zostanie wysłany unikalny link z kodem, który umożliwi między 24 a 26 października zakup biletów w przedsprzedaży. Pula biletów jest ograniczona. Jeden kod pozwala na zakup maksymalnie 5 biletów. To nie koniec niespodzianek dla użytkowników InPost Fresh. InPost, jako Strategiczny Sponsor reprezentacji Polski podobne akcje przedsprzedażowe będzie organizować również przed meczami Polaków w ramach eliminacji Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2024 roku.

Loteria InPost- co do wygrania

10 października rozpoczęła się wielka loteria InPost. Tym razem w nowej odsłonie akcji całość zabawy odbywa się w aplikacji mobilnej InPost Mobile. Klienci odbierając paczkę przez Paczkomat® InPost, mają szansę na miliony nagród, w tym m.in. jedną z nagród specjalnych, czyli wyjazd do Kataru, a także elektryczny SUV Ford Mustang MACH-E. Dodatkowo na uczestników loterii czeka wiele innych atrakcyjnych nagród jak: 3000 zestawów klocków Paczkomat® biało-czerwonych, 50 hulajnóg elektrycznych i 30 rowerów elektryczny marki MOTUS, czy też 500 słuchawek bluetooth LENOVO.

W loterii InPost każdy może być wygrany, nawet jeśli w zdrapce nie uda mu się trafić przysłowiowego obrazkowego hattrick’a nadal ma szansę na jedną z miliona nagród gwarantowanych w postaci miesięcznego dostępu do CANAL+ online z pakietem Seriale i Filmy oraz kuponów o wartości 15 zł na zakupy w Shopee.

– Oczekiwanie na otwarcie skrytki wywołuje zawsze pozytywne emocje. Teraz użytkownicy Aplikacji InPost będą mieli dodatkowy dreszczyk emocji związany z mobilną zdrapką, która pojawi się jak jeszcze stoją przed naszym urządzeniem Paczkomat. To przyjemna zmiana i jeszcze bardziej angażująca zabawa. Wystarczy odbierać paczki do 2h od otrzymania informacji od InPost o możliwości odbioru przesyłki, a następnie sprawdzić nagrody w aplikacji InPost Mobile. Tak jak na boisku piłkarskim, tak w naszej zabawie liczy się refleks i szybkość podejmowanych decyzji. – podkreśla Anna Heimberger, Dyrektor Marketingu InPost Polska i dodaje: To dopiero początek naszych działań okołosponsoringowych, w ramach których będziemy zachęcać do kibicowania „naszym” podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

Już teraz można też wygrać bilety na mecz reprezentacji Polski i kibicować na żywo naszym piłkarzom, w trakcie meczu towarzyskiego z Chile w Warszawie. Droga na widownię jest niezwykle prosta, wystarczy wymyśleć przyśpiewkę z hasłem „krótka piłka”. Wszystkie aktywności związane z działaniami sponsoringowymi InPost można śledzić na stronie www.inpost.pl/dla-kibica.

Współpracy InPost z reprezentacją Polski w piłce nożnej towarzyszy hasło #Krótkapiłka. Komunikacja wspólnych działań jest wspierana kampania telewizyjną.