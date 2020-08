KRS: Polska spółdzielczość ma wiele do zaoferowania

W ogólnopolską kampanię informacyjną „Kupuj świadomie - Produkt Polski" aktywnie włącza się spółdzielczość polska. - Zachęcamy konsumentów do dokonywania zakupów w sklepach spółdzielczych - podaje Krajowa Rada Spółdzielcza.

- To w sklepach spółdzielczych, od początku ich działania, w szczególny sposób promowani byli polscy wytwórcy, produkujący towary o wysokiej jakości. Dziś także na rynku wyróżniają się znakomite wyroby spółdzielni mleczarskich i spółdzielni oferujących mięso i przetwory mięsne, pieczywo, etc. Pochodzenie surowców do wytwarzania tych produktów jest zawsze z zaufanych i wyselekcjonowanych źródeł, a jakość dokładnie zbadana. Duże wymagania dotyczą również spółdzielczych produktów przemysłowych - informuje KRS.

Obecnie w Polsce działa ponad 10 tys. spółdzielni w ramach 15 branż spółdzielczości. Część z nich koncentruje swoją działalność na wytwarzaniu żywności lub surowców do jej produkcji oraz produktów przemysłowych, inne zajmują się handlem za pośrednictwem własnych sklepów. Są to zarówno sklepy Społem zlokalizowane głównie w miastach - 2,5 tys. sklepów prowadzonych przez 236 spółdzielni spożywców, jak i sklepy Gminnych Spółdzielni głównie na wsi i małych miasteczkach ponad 7 tys. sklepów ponad 1100 spółdzielni.

- W okresie kryzysu wywołanego trwającą pandemią COVID-19, kluczowe znaczenie mają świadome decyzje zakupowe konsumentów - argumentuje zarząd KRS.