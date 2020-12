Kruk: 28 proc. badanych na Święta wyda od 200 do 500 zł

fot. shutterstock

Ponad 28% badanych - zamierza zorganizować tegoroczne Boże Narodzenie za kwotę nie niższą niż 200 zł i nie wyższą niż 500 zł, a 16% Polaków nie wie jeszcze, jaką kwotę przeznaczy na zorganizowanie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia - wynika z bdania SW Research na zlecenie Grupy KRUK. Niemal 6% badanych nie wyda prawie nic, bo planuje wyjazd na święta do najbliższych, a około 3% Polaków odpowiedziało, że nie obchodzi świąt, więc w ogóle nie planuje wydawać pieniędzy z tej okazji

Co piąty badany planuje wydać na zakupy świąteczne więcej niż 500 zł, ale mniej niż 1000 zł. Z kolei co dziesiąty rodak uważa, że koszty związane z tegorocznymi świętami powinny się zmieścić w przedziale kwotowym między 1000 zł a 1500 zł. Rok wcześniej taką kwotę planowało wydać o 3% ankietowanych więcej. Tylko nieliczni (5% badanych) twierdzą, że takie wydatki przekroczą 1500 zł i takich osób też jest o 1% więcej.

- Wydatki świąteczne będą nieco niższe niż rok temu, bo nie musimy przygotowywać więcej jedzenia. Sytuacja pandemiczna wpłynęła też na poczucie braku stabilizacji finansowej wielu Polaków. Trudno zatem się dziwić, że niemal dwa razy więcej osób niż przed rokiem nie wie jeszcze, ile pieniędzy przeznaczy na organizację świąt Bożego Narodzenia, czyli zakup jedzenia, prezentów czy dekoracji świątecznych – komentuje Agnieszka Salach z Grupy KRUK.

Wśród osób, które mają miesięczny dochód netto w wysokości: do 1 tysiąca złotych, od 1 do 2 tys. złotych, od 2-3 tys. zł, powyżej 5 tys. zł największy odsetek badanych chce, aby ich świąteczne wydatki nie przekroczyły 500 zł i jednocześnie mają świadomość, że nie będą one niższe niż 200 zł. Jedynie wśród ankietowanych, których miesięczne dochody netto wynoszą między 3 a 5 tys. zł, dominowała odpowiedź, że przygotowania do świąt będą kosztować nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 1 tys. zł.



Z zestawienia danych z poszczególnych województw wynika, że największy odsetek mieszkańców, którzy będą chcieli zacisnąć pasa i zmieścić się w wydatkach świątecznych do 200 zł, jest na Dolnym Śląsku i wynosi 17%. Z kolei w województwie wielkopolskim jest największy odsetek osób, które zamierzają wydać na święta pomiędzy 200 a 500 zł (prawie 40%). Spośród wszystkich województw, to na Podlasiu jest największy odsetek mieszkańców, którzy na organizację świąt chcą przeznaczyć kwotę między 500 a 1000 zł (33%). Z kolei w Wielkopolsce jest też największy odsetek osób, które na świąteczne zakupy przeznaczą między 1000 a 1500 zł (15%). Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim, w porównaniu do pozostałych województw, największy odsetek osób wyda więcej niż 1500 zł na przygotowanie świąt (14%). Najwięcej mieszkańców niezdecydowanych w kwestii wysokości wydatków bożonarodzeniowych jest na Opolszczyźnie (28%).