Krynica Vitamin wznawia produkcję środków do dezynfekcji

Krynica Vitamin, polski producent napojów bezalkoholowych, niskoalkoholowych i środków do dezynfekcji, wznawia produkcję dezynfektantów. Produkty będą m.in. dystrybuowane pod marką własną spółki – HYGEA med. Spółka prowadzi też prace nad koncepcją rozwoju części chemiczno-kosmetycznej.

Decyzję o ponownym uruchomieniu produkcji spółka podjęła po wnikliwym monitoringu rynku dezynfektantów. W trakcie przerwy produkcyjnej powołano zespół handlowy, który przygotowywał spółkę do uczestnictwa w trwających przetargach na dostawy płynów i żeli do dezynfekcji.

- Uznaliśmy, że to jest ten moment na wznowienie produkcji dezynfektantów. Zebraliśmy niezbędne doświadczenie i dostosowaliśmy nasze struktury organizacyjne, by jak najbardziej efektywnie rozwinąć ten segment naszej działalności. Widzimy zapotrzebowanie rynku na produkty biobójcze i posiadamy produkt najwyższej jakości. Mamy wiele zapytań komercyjnych od naszych partnerów handlowych, w tym z sieci zagranicznych, które są zainteresowane dystrybucją produktów – mówi Piotr Czachorowski, prezes zarządu Krynicy Vitamin SA.

W linii płynów i żeli znalazły się produkty zarówno do dezynfekcji rąk, jak i powierzchni.To nie tylko dezynfektanty dla klientów indywidualnych, ale również produkty adresowane do firm i instytucji, które pozwalają zdezynfekować dłonie osobom wchodzącym do pomieszczenia.

W ofercie są też płyny i żele, w których zamiast alkoholu jest nadtlenek wodoru w stężeniu 4,9 proc. Stosowany przeważnie jako preparat przeciwbakteryjny i odkażający, ma również właściwości odnawiające.