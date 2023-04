Krysia, gdzie ty idziesz? Lidl z nową kampanią

„Krysia, gdzie ty idziesz?” zastanawia się główna bohaterka w nowym spocie reklamowym sieci. Lidl Polska startuje z nową kampanią wizerunkową marki. Sieć przekonuje, że choć na co dzień każdy chodzi, gdzie chce, to na prawdziwe zakupy idzie się do Lidla. Dlaczego?