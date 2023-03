Krystyna Czubówna w nowej kampanii Lidla

Lidl Polska wystartował z nową kampanią poświęconą „Piekarni w sercu Lidla”. Sieć podkreśla, że dzięki częstej pracy pieców w lidlowej piekarni, klienci mają dostęp do świeżego pieczywa przez cały dzień: od rana do wieczora. Oferta „Piekarni w sercu Lidla” choć już teraz jest szeroka, to stale się powiększa. W sklepach znajdziemy 20 rodzajów bułek i bagietek, 10 gatunków chleba, ale też ponad 25 słodkich i słonych przekąsek.