Kryzys dopadł duże firmy - notują mniej zamówień i podnoszą ceny

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w maju 2022 roku spadł o 1,3 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca.

BIEC podaje że to drugi z rzędu miesiąc istotnego spadku wartości wskaźnika, a od momentu, gdy pojawiły się pierwsze sygnały świadczące o nadchodzącym spowolnieniu minęło 9 miesięcy. Swój ostatni lokalny szczyt aktywności gospodarka osiągnęła w czerwcu ubiegłego roku.

Wskazano, że w podziale na poszczególne branże w zasadzie tylko firmy energetyczne oraz przetwarzające ropę nie narzekają na spadek zamówień, co w warunkach ograniczonej dostępności surowców, nie powinno dziwić. Liderami spadku w napływie nowych zamówień są firmy produkujące maszyny i urządzenia.

Pesymistyczna ocena sytuacji finansowej firm

Według BIEC, oceny menadżerów przedsiębiorstw na temat sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach nie napawają optymizmem. Przewaga firm, w których następuje pogorszenie stanu finansów nad odsetkiem firm, gdzie sytuacja uległa w ostatnim czasie poprawie sięga obecnie około 15 proc., zaś pomijając okres lockdownu sprzed dwóch lat, jest najgorsza od 2007 roku.

Przyczynia się do tego drożejący import surowców (ceny importu w ciągu ostatniego roku wzrosły o blisko 25 proc.), wzrost niemal wszystkich kategorii kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również kosztów pracy. Aby zrekompensować coraz wyższe koszty i ratować się przed utratą zysku, firmy podnoszą ceny dóbr i usług oferowanych swym kontrahentom, co rozkręciło spiralę inflacyjną cen producentów do poziomu około 24 proc. w skali ostatniego roku - informuje BIEC.

Spada zainteresowanie kredytem konsumpcyjnym

Podobnie jak przed miesiącem, spada zainteresowanie kredytem bankowym przeznaczanym na cele konsumpcyjne. Zjawisko to obserwowane jest od połowy 2019 roku, zaś w ostatnich miesiącach, w konsekwencji wzrostu stóp procentowych, zaostrzeniem kryteriów przyznawania kredytów oraz rosnącymi cenami nieruchomości, dynamika zaciągania kredytów przez gospodarstwa domowe wyraźnie osłabła.