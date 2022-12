Kryzys na rynku pracy? Nie w Polsce - firmy borykają się z niedoborem pracowników

W obliczu spowolnienia gospodarczego aż dziewięciu na dziesięciu prezesów firm działających globalnie, spodziewa się kryzysu w ciągu najbliższego roku. W efekcie, blisko 40 proc. globalnych firm skłania się do wstrzymywania zatrudnienia lub redukcji etatów, a blisko połowa rozważa jego zmniejszenie w ciągu najbliższych miesięcy, wynika z badań KPMG. Na szczęście, mniej pesymistyczny obraz dotyczy polskiego rynku pracy. W Polsce tylko co czwarty menedżer oczekuje recesji, a jedynie co piąty wstrzymał rekrutację. Jak zatem, menedżerowie HR działający na rodzimym rynku w dalszym ciągu mający ręce pełne roboty, mogą skutecznie wyłapywać najlepszych kandydatów i jednocześnie ograniczać koszty działań HR?

Inteligentny asystent głosowy

HR Voicebot to oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, dzięki któremu rekruterzy mogą obsadzać wakaty zgodnie z założonymi deadlinami, przy niższym koszcie oraz mniejszym wykorzystaniu zasobów pracodawcy. W jaki sposób? Poprzez automatyzację najbardziej czasochłonnych etapów procesu rekrutacji: selekcja CV, rozmowy telefoniczne, planowanie rozmów kwalifikacyjnych, informacja zwrotna dla kandydatów, wprowadzanie danych HRM oraz raportowaniu. Nie należy zapominać także o tym, że voicebot skontaktuje się z każdym kandydatem natychmiast po jego zgłoszeniu. A pracodawca docierając do kandydatów wcześniej niż ktokolwiek inny, uzyskuje dostęp do szerszej puli kandydatów i podpisuje umowy z najlepszymi.

Czym zajmuje się automatyzacja rekrutacji?

Początkowe etapy procesu rekrutacji wymagają od rekrutera wielu rutynowych czynności. Z wewnętrznych danych APIFONICA wynika, że kierownik ds. rekrutacji potrzebuje średnio 14 minut na rozpatrzenie jednego podania o pracę. Jeśli ma się do czynienia z setkami CV miesięcznie, te minuty sumują się w tygodnie, a nawet miesiące pracy. W pewnym momencie wstępna selekcja kandydatów może pochłonąć 60-70% czasu pracy rekrutera. W przeciwieństwie do człowieka, voicebot może przetwarzać tysiące aplikacji o pracę jednocześnie. Kontaktuje się z każdym kandydatem natychmiast po złożeniu przez niego aplikacji, maksymalnie w 5 minut choć w praktyce jest to już po minucie lub dwóch. Następnie, przeprowadza wywiad telefoniczny na podstawie stworzonego wcześniej przez HR-owoców skryptu.