Kryzys w budowlance. Pozyskiwanie klientów coraz trudniejsze

Jak wynika z badania „Inwestycje w branży budowlanej” zrealizowanego na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce, najwięcej przedsiębiorców z branży budowlanej uważa, że wyzwaniem w nadchodzących miesiącach będzie dla nich przede wszystkim znalezienie nowych klientów. Tak odpowiedziało 42 proc. respondentów. Podobny odsetek (41 proc.) wskazuje na obsługę aktualnych kosztów, a co trzecia firma z branży (33 proc.) wymienia wywiązanie się z aktualnych zleceń. Co czwarty ankietowany (24 proc.) podkreśla natomiast, że wyzwaniem będą dla niego braki kadrowe.

Co ważne, z innymi czynnikami zmagać się będą mniejsze przedsiębiorstwa, a z innymi większe. Dla firm zatrudniających powyżej 250 osób największym wyzwaniem będzie wywiązanie się z aktualnych zleceń (60 proc. wskazań w tej grupie). Natomiast dla ankietowanych, których zespół liczy między 50 a 250 pracowników, będzie to znalezienie nowych klientów (54,3 proc.). Jeszcze inny element wymienili przedsiębiorcy zatrudniający między 10 a 50 osób – dla nich największym wyzwaniem będzie obsługa aktualnych kosztów firmy. Warto podkreślić, że mimo takiego zróżnicowania wymienione wyżej wyzwania, z jakimi branża budowlana będzie się mierzyć w nadchodzących 12 miesiącach, są związane z obecną sytuacją – m.in. mniejszą liczbą kontraktów oraz utrzymaniem bieżących, szczególnie po ostatnich perturbacjach kosztowych na rynku – mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Wypracowanie zadowalającego zysku ze sprzedaży

Dla 17 proc. respondentów biorących udział w badaniu Siemens Financial Services w Polsce wyzwaniem będzie także wygenerowanie marży, czyli wypracowanie zadowalającego zysku ze sprzedaży swoich usług. Tak wskazało 28,6 proc. średnich firm, 20 proc. dużych oraz jedynie 10 proc. mniejszych przedsiębiorstw.

Wzrost kosztów pracy oraz cen materiałów spowodowany wysoką inflacją to tylko jeden z czynników, które sprawiły, że wiele firm z branży budowlanej weryfikuje swoje założenia biznesowe. Wygenerowanie marży może być największym wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność opierają na kontraktach zdobytych w drodze przetargu. Takie projekty, zwykle długoterminowe, dają wykonawcom ograniczone możliwości renegocjacji warunków umowy w razie nieprzewidzianych okoliczności. Inwestycje w maszyny i urządzenia mogą wesprzeć przedsiębiorców w wygenerowaniu marży. Nowoczesne sprzęty pozwalają bowiem na optymalizację wykonywanych prac i wpływają tym samym na zmniejszenie kosztów operacyjnych. Takie maszyny spalają zwykle mniej niż ich starsze odpowiedniki – to szczególnie ważne przy obecnych cenach paliw. W tym kontekście warto wspomnieć również, że przedsiębiorcy coraz częściej rozważają zakup maszyn hybrydowych bądź elektrycznych. Niezależnie od powodów inwestycje w nowy sprzęt powinno się realizować korzystając z dopasowanych rozwiązań finansowych, które pozwalają firmie zachować elastyczność finansową. Jednym z takich produktów jest np. leasing Open RV, czyli oferowane przez Siemens Financial Services w Polsce finansowanie z otwartą wartością rezydualną – mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.