Kryzys zaufania do turystyki i brak rąk do pracy w sektorze

Skutki, jakie wywołała pandemia koronawirusa, stały się najważniejszymi w ostatnich latach czynnikami warunkującymi funkcjonowanie turystyki. Zdecydowana większość przedsiębiorstw sektora (76%) odnotowała negatywny wpływ COVID-19 na swoją działalność, m.in. w postaci zmniejszenia liczby klientów i zamówień oraz zachwiania płynności finansowej.

Mogłoby się wydawać, że pandemiczne obostrzenia są już za nami, jednak zastąpiły je inne kłopoty spędzające sen z powiek polskim przedsiębiorcom.

– Obecnie sektor mierzy się z nowymi problemami, głównie skutkami trwającej wojny na Ukrainie i rosnącymi opłatami eksploatacyjnymi. Przedsiębiorcy zmagają się z postępującą cyfryzacją swojej działalności, rosnącym naciskiem na bezpieczeństwo usług oraz zmianą preferencji konsumentów. Trzeba też pamiętać, że dodatkowe trudności w prowadzeniu działalności w czasie pandemii przełożyły się na ogólny kryzys zaufania do sektora turystycznego jako pracodawcy – mówi Wioletta Skrzypczyńska, ekspert z Departamentu Analiz i Strategii.

Zatrudnienie w sektorze

Odbudowywanie się turystyki po pandemii sprawiło, że sektor znalazł się w 2022 roku w trudnym położeniu. Wielu pracodawców wskazuje, że brakuje rąk do pracy. Połowa spośród firm prowadzących procesy rekrutacyjne przyznała, że napotkała na trudności z obsadzeniem wolnych stanowisk. Najczęściej wskazywanymi źródłami problemów z rekrutacją pracowników było małe zainteresowanie ofertą pracy lub wręcz brak chętnych kandydatów (63%). To duży wzrost w porównaniu do 2018 roku – wówczas tylko 10% pracodawców zgłaszało taki problem w sektorze. Lukę w zatrudnieniu w pewnym stopniu wypełniają obcokrajowcy. Według danych z raportu 26% firm zatrudnia cudzoziemców, z czego najwięcej Ukraińców (93%).

Obecnie większość pracodawców sektora (80%) deklaruje utrzymanie zatrudnienia w swojej firmie na stałym poziomie. Jego wzrost przewiduje jedynie 7% firm. Bardziej optymistycznie wyglądają prognozy dotyczące wzrostów zatrudnienia w dłuższej perspektywie czasu. W prognozach 3-letnich zwiększenie zatrudnienia deklaruje 16% przedsiębiorstw. W tym okresie ich zdaniem powinno wzrosnąć zapotrzebowanie szczególnie na pokojowe (25%), kelnerów (21%), barmanów (17%), kucharzy (17%) oraz animatorów czasu wolnego (15%).

Trendy i wyzwania turystyki

Ostatnie wydarzenia na świecie (pandemia, wojna, kryzys) zapoczątkowały szereg przekształceń na rynku turystycznym. Prawdopodobnie istotna ich część będzie nadal impulsem do zmian w sektorze. Do najważniejszych trendów i w związku z tym wyzwań wpływających obecnie na sektor należą: bezpieczeństwo oraz podejmowanie działań na rzecz budowania wizerunku Polski jako bezpiecznego miejsca do spędzania wolnego czasu.

Ponadto cyfryzacja i hybrydowa rzeczywistość powodują konieczność dostosowywania oferty wypoczynku do możliwości łączenia pracy z rekreacją i podróżowaniem, a także oferowaniem usług za pomocą dostępnych i intuicyjnych narzędzi.

Demografia także nie pozostaje bez wpływu na turystykę. Po pierwsze obserwowane jest rosnące znaczenie orientacji na konsumentów w wieku 60/65+, związane ze wzrastającą liczbą turystów z tej grupy wiekowej i potrzebą dostosowania dla nich oferty, np. związanej z turystyką zdrowotną. Po drugie sektor mierzy się nieustająco z problemami kadrowymi i kluczowe jest w tym przypadku budowanie wizerunku tej gałęzi gospodarki jako atrakcyjnego miejsca pracy i rozwoju zawodowego.