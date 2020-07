Krzysztof Hołowczyc na zakupach w Żabce

Krrzysztof Hołowczyc w reklamie Żabki, fot. mat. pras.

Sieć Żabka we współpracy z Tyskie Browary Książęce przygotowała promocję, w ramach której od 29 lipca do 4 sierpnia piwo Tyskie 0,0% przy zakupie 2 szt. dostępne jest w atrakcyjnej cenie 2,99 zł/szt. Akcji towarzyszy spot reklamowy, którego bohaterem jest ambasador kampanii „Przejdźmy na TY od Zera” - Krzysztof Hołowczyc. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kierowców rajdowych to kolejna znana postać, która wystąpiła w reklamach sieci Żabka.

– W Żabce stawiamy na dobrą współpracę z naszymi dostawcami, która przejawia się m.in. w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć marketingowych, wykorzystujących nasze platformy reklamowe w kreatywny sposób. Wspólnie z Tyskie Browary Książęce możemy wspierać konsumpcję bezalkoholowego piwa i promować odpowiedzialne postawy wśród kierowców, korzystając przy tym z autorytetu Krzysztofa Hołowczyca, polskiej ikony motosportu – mówi Joanna Staude-Potocka, Dyrektor Marketingu w firmie Żabka Polska.

Spot z udziałem Krzysztofa Hołowczyca utrzymany jest w konwencji innych reklam telewizyjnych Żabki, pokazujących zabawne scenki z udziałem pracowników jednego ze sklepów sieci. Do tej pory w klientów sieci Żabka wcielali się m.in. piłkarze Kamil Grosicki i Jerzy Dudek oraz bokser Mike Tyson.