Krzysztof Ibisz promuje Warkę 0 % Energy

Trzecia edycja turnieju Warka Planet of Gamers Cup, tym razem jako Warka Planet of Gamers Cup Duo Edition odbyła się w niedzielę. Krzysztof Ibisz dołączył do ekipy Planety Warka i promuje nowy produkt – mix Warki 0.0%, lemoniady i kofeiny, czyli Warka 0.0% Energy. W reklamie towarzyszy mieszkańcom Planety Warka podczas jazdy na rowerze, grania w gry wideo czy na spotkaniu ze znajomymi do białego rana, pokazując, jak wyluzować na Planecie Warka.