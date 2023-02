Krzysztof Kamiński żegna Netto. Nie szczędzi ciepłych słów

- Po ponad trzech fantastycznych latach przyszedł czas na zmiany. Dzień dzisiejszy jest moim ostatnim w Netto Polska. Chciałbym podziękować za te prawie 3,5 roku wspólnej pracy wszystkim koleżankom i kolegom w Biurze Głównym, w sklepach i magazynach. Wiele wspólnie osiągnęliśmy; nasza firma urosła z niespełna 380 sklepów do ponad 660, wiele naszych sklepów zmieniło się bardzo mocno - wierzę, że na lepsze. Rozwijaliśmy koncept 3.0, który stanowi już 70% wszystkich sklepów Netto, skutecznie przeprowadziliśmy konwersję i integrację Tesco Polska, szeroki asortyment świeżego pieczywa z własnej piekarni trafił do ponad 450 sklepów, wprowadziliśmy kasy samoobsługowe, nową komunikację cenową i wiele innych projektow, które wydarzyły się w tym czasie. Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu, pracy, zaangażowaniu i sercu wspaniałego zespołu. Za to wszystko bardzo dziękuję. To był dla mnie osobiście wspaniały czas. Zabieram ze sobą fantastyczne wspomnienia. Życzę Wam powodzenia i będę z życzliwością trzymał kciuki za Was i za Netto - tymi słowami Krzysztof Kamiński pożegnał się z firmą.

Krzysztof Kamińsk: Z Tesco do Netto, a teraz?

Krzysztof Kamiński przed dołączeniem do zespołu Salling Group pracował w Tesco Polska. Swoją karierę w tej firmie rozpoczął we wrześniu 2008 r. Zajmował takie stanowiska jak: store manager, customer service programme manager, area manager, country online operations manager oraz format manager hypermarkets. Wcześniej przez 4 lata pracował w holenderskim oddziale Ahold. Przez 2 lata był także dyrektorem jednego ze sklepów Kaufland.