Krzysztof Miruć ponownie w reklamach Leroy Merlin

"Zdecydowaliśmy się wspólnie z Leroy Merlin na zawieszenie mojej obecności w kampaniach.Jak wiecie sieć sklepów w Polsce jest częścią międzynarodowego biznesu, nie na wszystkie decyzje mają wpływ. Wiem, że angażują się bardzo w pomoc każdego dnia " - napisał w marcu Krzysztof Miruć w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

Teraz architekt wznowił współpracę z siecią. Możemy go oglądać w nowych spotach reklamowych, w których zachęca do remontu z wykorzystaniem produktów kupionych w Leroy Merlin. Kampanie francuskiej sieci DIY wróciły także na anteny kanałów należących do TVN Warner Bros. Discovery.