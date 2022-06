Krzysztof Piątek twarzą spółki Lab One z portfela funnduszu Zago Capital

Spółka portfelowa funduszu Zago Capital współpracuje również z innymi czołowymi sportowcami i influencerami, takimi jak Michał Karmowski czy Jakub Mauricz.

Lab One to polski producent suplementów diety, probiotyków oraz kosmetyków witaminowych. Produkty firmy dedykowane są osobom, które dbają o zdrowie jelit, ogólne samopoczucie, utratę wagi, spalanie tłuszczu, budowanie masy mięśniowej, czy zdrową skórę.

- Nasz fundusz skupia się na spółkach z segmentu beauty oraz health & lifestyle. Widzimy, że w tych segmentach, typowo skierowanych do klienta detalicznego, najlepsze rezultaty przynoszą współprace z cenionymi i dbającymi o zdrowie oraz własny rozwój gwiazdami sportu, dietetykami czy influencerami – komentuje Piotr Zagożdżon, wiceprezes Zago Capital.

Krzysztof Piątek to reprezentant polski w piłce nożnej, który w listopadzie będzie reprezentował nasz kraj na mistrzostwach świata w Katarze. Na co dzień występuje na pozycji napastnika we włoskim klubie ACF Fiorentina. W przeszłości grał w takich klubach jak Hertha Berlin, AC Milan czy Genoa CFC. W swoich social mediach Piątek posiada prawie milion obserwujących.

- Jestem ekspertem w kategorii rynku beauty, health & lifestyle i obecnie rola ambasadora marki jest jedną z wielu kluczowych strategii prowadzących do sukcesu. Współpraca musi być odpowiednio przemyślania i przygotowana. Widzę to na przykładzie mojej marki Beautamine, której ambasadorką jest znana celebrytka – Natalia Siwiec. Widzimy, że odpowiednia strategia pozycjonowania produktów, skierowanych do dobrze wyselekcjonowanej grupy docelowej przynosi zadowalające rezultaty – dodaje Piotr Zagożdżon.

Zago Capital to fundusz o wartości 100 mln euro, który koncentruje się na inwestycjach w firmy e-commerce z branży beauty, health oraz wellness działające w całej Europie. Poza Lab One, w portfolio funduszu znajdują się takie spółki jak NobleHealth, PLT Group, czy niedawno przejęty Niemchem. Oprócz tego, fundusz posiada kilka marek własnych, m.in. Whitify, czy Jelly Bear Hair.

- Nasz plan inwestycyjny zakłada zainwestowanie do 2023 roku 100 mln EUR w około 30 spółek z sektora direct to consumer i e-commerce. Plan ten jest realizowany w sposób dynamiczny i konsekwentny. Często prowadzimy rozmowy z podmiotami, które naszym zdaniem wpisują się w nasze cele strategiczne i ramy inwestycyjne, aby zbudować pokaźny i solidny portfel aktywów pod zarządzaniem (AUM). Jesteśmy bardzo blisko ogłoszenia kolejnej potencjalnej akwizycji, tym razem poza granicami Polski. Nadchodzący okres zapowiada się bardzo ekscytująco - podsumowuje Nadahl Shocair, prezes zarządu Zago Capital.