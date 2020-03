Książęce odświeża wizerunek

Najbliższe tygodnie przyniosą sporo nowości w świecie Książęcego, fot. materiały prasowe

W pierwszej połowie marca premierę będzie miał spot reklamowy w ramach nowej platformy komunikacyjnej marki, a na rynku pojawią się odświeżone opakowania piw. Już teraz w sklepach można znaleźć kolejny wariant w kolekcji – Książęce Irish Ale.

Książęce wkroczy w tegoroczny sezon piwny w zupełnie nowej odsłonie. Marka kompleksowo odświeża swój wizerunek, tak by lepiej odpowiadał jej charakterowi premium i różnorodności, a zarazem był jeszcze bardziej atrakcyjny dla konsumentów.

W związku z tym wkrótce ruszy zupełnie nowa platforma komunikacyjna marki, która zaprosi konsumentów do Książęcego świata piw i odwiedzenia miejsc charakterystycznych dla różnych wariantów. W pierwszym spocie smak Książęcego IPA zabierze miłośników specjalności do Nowego Orleanu, kołyszącego się w rytmie bluesa, gdzie poczują delikatną piwną goryczkę niczym dźwięki muzyki. Reklama o dł. 30 sekund będzie emitowana w kanałach TV i Internecie od 9 marca.

Z jej koncepcją współgrają odświeżone etykiety Książęcego, nawiązujące do miejsc pochodzenia poszczególnych stylów. Każda łączy wyrazisty kolor z subtelną ilustracją – graficzną opowieścią o historii danego wariantu. I tak na Książęcym IPA widnieje angielski okręt płynący do Indii, zaś Czerwony Lager, piwo w stylu Vienna lager, prezentuje rycinę elegancką i wyszukaną niczym wiedeński pałac.



Pod koniec lutego na sklepowe półki trafiła tegoroczna nowość spod znaku Książęcego. Styl Irish Red Ale stanowi efekt kolejnej podróży i dalszego eksplorowania świata piwa przez markę, a konkretnie inspiracji tradycjami browarniczymi Zielonej Wyspy. W tym piwie górnej fermentacji koneserzy odnajdą delikatną, karmelową słodycz, zapach toffi i orzechów oraz goryczkowy finisz.



Książęce Irish Ale Kompanii Piwowarskiej otrzyma silne wsparcie w punktach sprzedaży – dzięki bardzo widocznym materiałom POSM – jak również w telewizji, Internecie oraz w lokalach gastronomicznych.