Książka „Brerep” już w sprzedaży w sklepach Biedronka

Książka autorstwa Soni Miniewicz i Silvii Pizzati została wydana w kilkudziesięciotysięcznym nakładzie. Dotychczas wydane w ramach konkursu książki spotkały się z ogromnym zainteresowaniem czytelników, ponad 420 tys. sztuk trafiło już do polskich domów.

Klienci Biedronki będą mogli kupić „Brerep” już za 14,99 zł za sztukę. Biedronka przygotowała również idealne na mikołajkowe prezenty pakiety trzech książek dostępne w atrakcyjnej cenie 29,99 zł.



Sonia Miniewicz – debiutująca pisarka i Silvia Pizzati – debiutująca ilustratorka stworzyły wspólnie książkę pełną zaskakujących zwrotów akcji i humoru, okraszoną ilustracjami, które przenoszą do magicznego świata zarówno dzieci, jak i dorosłych. ​Obie Panie otrzymały po 100 tys. zł nagrody od Biedronki. Ich wspólne dzieło, „Brerep”, właśnie trafiło do sklepów sieci w całej Polsce.

- To historia o tym, że sami możemy o sobie decydować i nie musimy ulegać presji otoczenia. Marzenia innych nie muszą być przecież naszymi marzeniami. Okazuje się, że w walce o szczęście nawet najmniejsze stworzenia są w stanie pokonać największe przeciwności losu - mówi Sonia Miniewicz, laureatka konkursu „Piórko” w kategorii tekst.

Konkurs Piórko - 1,6 mln zł na nagrody

W ciągu ośmiu edycji na „Piórko” zgłoszono niemal 29 tys. prac tekstowych i ilustratorskich, na podstawie których wyłoniono w sumie ośmiu zwycięzców pisarzy i tyle samo ilustratorów. Otrzymali oni po 100 tys. zł, co oznacza, że pula nagród osiągnęła już kwotę 1,6 mln zł. W ramach dotychczasowych edycji, ponad 420 tys. książek trafiło już do polskich domów.



Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i wspólnego, rodzinnego czytania to jeden z priorytetów działalności społecznej sieci Biedronka. Dlatego sieć Biedronka postanowiła przedłużyć przypadający na 29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania i po raz drugi zorganizować Tydzień Głośnego Czytania w Biedronce. Od 29 września do 5 października podczas zakupów klienci Biedronki mogli usłyszeć fragmenty zwycięskiej historii „Brerep” w interpretacji dziennikarki Radia Eska, Kamili Ryciak oraz aktora Wiktora Zborowskiego, który jest również jurorem konkursu „Piórko”.

Pakiety książek w Biedronce

- Obecnie w Biedronce można znów nabyć zwycięskie książki z minionych lat w specjalnych pakietach, które będą zawierać również „Brerep” – zwyciężczynię w tegorocznej edycji konkursu. Zestaw „Świat fantastycznych przygód” zawiera książki „Brerep”, „Szary domek”(2015 r.) oraz „O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy” (2020 r.). Do wyboru jest również zestaw „Świat dziecięcych marzeń” składający się z pozycji „Brerep”, „Szary Domek” oraz „Fabryka marzeń”(2021 r.). Zestawy są dostępne w cenie 29,99 zł, książkę „Brerep” będzie można nabyć za 14,99 zł/egz.