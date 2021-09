Książka, która wygrała konkurs Piórko w ofercie Biedronki

„Fabryka marzeń” to pomysłowa, pełna humoru opowieść o pięknie różnorodności i szacunku do innych. To także opowieść o drodze, którą trzeba przebyć, by nauczyć się szacunku do samego siebie.

Fabryka marzeń, fot. mat. pras.

Tydzień Głośnego Czytania w Biedronce

Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i wspólnego, rodzinnego czytania to jeden z priorytetów działalności społecznej sieci Biedronka. Dlatego organizator konkursu postanowił z okazji przypadającego na 29 września Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, zorganizować Tydzień Głośnego Czytania. Od 30 września do 6 października w wybranych sklepach sieci Biedronka z będzie można usłyszeć fragmenty „Fabryki marzeń”. Do przeczytania książki zaproszono dziennikarkę, Beatę Tadlę oraz aktora, Wiktora Zborowskiego.

W ramach sześciu edycji konkursu sprzedanych zostało już ponad 340 tys. egzemplarzy książek. Do tegorocznej, 7. edycji konkursu, zgłosiło się ponad 5 tys. początkujących pisarzy i ponad 4,5 tys. ilustratorów i ilustratorek.