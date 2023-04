Kto wygra EEC Startup Challenge?

Finaliści EEC Startup Challenge:

W kategorii BUSINESS PROCESSES – zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR:

• Zonifero – autorski system do zarządzania biurem, usprawniający codzienne procesy. Platforma transformuje przestrzenie ułatwiając pracownikom wybór stylu pracy.

• ReQiu – narzędzie do oceny osobowości w formie gry komputerowej on-line, które oprócz feedbacku, pozwala na wzbudzenie zaangażowania, budzi pozytywne emocje i obniża stres w procesie oceny.

• Staffly – autorskie testy służące do weryfikacji kluczowych cech osobowości kandydatów na stanowiska niższego i średniego szczebla.

W kategorii CLIENT & LIFESTYLE – handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego:

• PayEye – europejski fintech o polskich korzeniach i globalnym zasięgu, który opracował pierwszy na świecie komercyjny, pełny ekosystem płatniczy – w roku 2021 system opierał się na biometrii tęczówki oka, a w 2022 r. został rozszerzony i oparty o fuzję biometrii oka i twarzy.

• Foodsi – zamysłem aplikacji jest walka z marnowaniem jedzenia. Zasada leżąca u podstaw jej funkcjonowania jest prosta – lokale, zamiast wyrzucać wciąż pełnowartościowe produkty do kosza, oferują je w niższej cenie użytkownikom ze swojej okolicy za pomocą aplikacji.

• MAGLY – to platforma do tworzenia nowoczesnych, w pełni spersonalizowanych fabularnie atrakcji hotelowych w formie interaktywnych gier edukacyjnych, które wciągają całe rodziny.

W kategorii ENVIRONMENT – ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów:

• Nanosci – technologia fotokatalitycznego oczyszczania powietrza. Produktem jest nanomateriał, który umożliwia budowę nowej generacji oczyszczaczy powietrza.

• Biostra - technologia BIOSTRA rozwiązuje wszystkie problemy, z którymi mierzą się kompostownie, przetwarzając bioodpady w autorski nawóz stały organiczny o nazwie SOILREN.

• Hydropolis – rozwiązanie i oferowane usługi pozwalają na zbudowanie i prowadzenie farmy wertykalnej w dowolnym miejscu na świecie wraz z autorskim oprogramowaniem i automatyką Grow Wizard.

W kategorii HEALTH&BIOTECHNOLOGY – medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia:

• LabPlus – narzędzie do automatycznej analizy wyników badań laboratoryjnych – LabTest Checker, które zapewnia pacjentowi dostęp do interpretacji jego wyników badań bez angażowania lekarza.

• INVENTMED – nieinwazyjne urządzenie terapeutyczne umożliwiające przyspieszenie procesu leczenia trudno gojących się ran dzięki połączeniu działania tlenu o podwyższonym ciśnieniu, ozonu, światła terapeutycznego czerwonego i UV oraz pola magnetycznego na ranę.

• Diagendo – innowacyjny wyrób medyczny EndoRNA umożliwia skuteczną (czułość - 94,12%, specyficzność diagnostyczna – 89,3%) metodę diagnostyki endometriozy przy użyciu techniki qRT-PCR.

W kategorii MODERN ECONOMY – przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja:

• Koenigs – ADVANCED FRAME BUILDER to plug in, który pomaga inżynierom w projektowaniu ram np. spawanych czy składanych z elementów modułowych.

• OptyMator PV – jest systemem utrzymującym i optymalizującym pracę farm fotowoltaicznych. System kolekcjonuje dane z farm PV i automatycznie wykrywa oraz przewiduje nieprawidłowości pracy takich farm. OPV minimalizuje koszty utrzymania oraz zwiększa efektywność (ilość) produkcji energii.

• ParkCash – dostosowuje opustoszałe parkingi biurowe do wymogów pracy hybrydowej, poprzez wprowadzenie systemu współdzielenia i rezerwacji miejsc parkingowych oraz mobilnego dostępu do bram oraz szlabanów.

Prezentacja wszystkich finalistów konkursu EEC Startup Challenge odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, tego samego dnia na uroczystej Gali zostaną ogłoszeni zwycięzcy.

Aby wziąć udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym należy zarejestrować się na stronie:

