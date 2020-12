Kto zmienił handlowe barwy w 2020 roku?

fot. transfery personalne 2020 w sieciach handlowych

Handel w 2020 roku mierzył się z kilkoma lockdownami, koniecznością przemodelowania łańcuchów dostaw oraz boomem w e-commerce. Zmian personalnych było nieco mniej niż w standardowych czasach, ale w wielu przypadkach doniosłe. I tak w 2020 roku nowi szefowie pojawili się w UOKiK, Carrefour, Lidl, SPAR, Intermarche, IKEA i Ruch.

27 stycznia premier Mateusz Morawiecki oficjalnie powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko prezesa UOKiK. Wcześniej od sierpnia 2019 roku Chróstny był wiceprezesem Urzędu i odpowiadał za ochronę konsumentów oraz przygotowanie Urzędu do zadań związanych z ograniczaniem zatorów płatniczych w gospodarce. Wcześniej pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych.

W styczniu Carrefour ogłosił, że François-Melchior de Polignac zastąpi Guillaume'a de Colonges na stanowisku dyrektora wykonawczego w Europie Północnej i Wschodniej. Guillaume de Colonges, który m.in. wprowadził polski oddział Carrefoura w erę transformacji żywieniowej, został z kolei dyrektorem wykonawczym ds. towarów, dostaw i formatów na poziomie grupy oraz dyrektorem zarządzającym Carrefour w Tajwanie. W lutym nowym dyrektorem finansowym, nieruchomości i ekspansji w randze członka zarządu w Polsce został Jean-François Dohogne. Zastąpił on na tym stanowisku Jadwigę Zientarę, która objęła z kolei funkcję dyrektora finansowego, bezpieczeństwa IT i usług finansowych w Carrefour Rumunia. Do zarządu weszli również Marek Lipka (dyrektor handlowy) oraz Michał Sacha (dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych).

Prawdziwa niespodzianka miała miejsce w lipcu. Christophe Rabatel, od lipca 2018 roku dyrektor generalny Carrefour Polska, od 1 września objał stanowisko dyrektora generalnego sieci we Włoszech oraz członka zarządu Grupy Carrefour. Rabatel zastąpił Gérarda Lavinay, który przeszedł na emeryturę. Rabatela w Polsce zastąpił Tareck Ouaibi, od lutego 2019 jest dyrektorem operacyjnym Carrefour Polska, a od 1 września tymczasowym dyrektorem generalnym. We wrześniu w strukturach sieci nastąpiła kolejna zmiana - Krzysztof Łagowski objął funkcję Head of Convenience w spółce Carrefour Polska. Zastąpił Michała Florkiewicza, który został dyrektorem ds. rozwoju ommichannel. Krzysztof Łagowski ostatnie dwa lata pracował dla Deloitte jako director strategic consulting. Prawie 11 pracował dla PKN Orlen pełniąc m.in. funkcję dyrektora wykonawczego ds. handlu detalicznego, gdzie zarządzał siecią 2700 punktów handlowo usługowych.

Na początku 2020 roku Lidl poinformował o zmianie szefa polskiego oddziału. Maksymilian Braniecki, dotychczasowy prezes Lidl Polska, awansował do zarządu spółki Lidl Stiftung&Co. KG, odpowiedzialnej za zarządzanie działalnością Lidla na całym świecie. W Polsce jego rolę od marca przejął Włodzimierz Wlaźlak, dotychczasowy członek zarządu Lidl Polska, od 17 lat związany z Lidl Polska. Praktykę zdobywał w obszarach ekspansji oraz sprzedaży. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu regionalną spółką sprzedaży. W ubiegłym roku czasowo zastępował członka zarządu spółki narodowej Lidl Niemcy. Dwa miesiące później podano, że Schwarz Group, właściciel sieci Lidl i Kaufland, mianowała Gerda Chrzanowskiego nowym dyrektorem generalnym. Chrzanowski, który zastąpi Klausa Gehriga, otrzymał nominację ze skutkiem natychmiastowym. Chrzanowski był członkiem zarządu Lidla w latach 2008-2014. Następnie kierował zarządem Schwarz Central Services. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Ignazio Paternò, dyrektor generalny, opuszcza Lidla. Oficjalnie z powodu trudności związanych z dojazdami z Włoch do Niemiec. Paternò był dyrektorem generalnym w niemieckiej sieci dyskontowej zaledwie od kilku miesięcy - chociaż był już dyrektorem generalnym „ad interim” od kwietnia 2019 r. Ponadto, od kilku miesięcy polski oddział ma nowego dyrektora zakupów. Został nim Bartosz Grzesiak, który awansował w strukturze firmy. Bartosz Grzesiak z siecią Lidl jest związany od 2005 rok. Przez ten okres zajmował stanowiska: director packaging management, purchasing execiutive, FMCG buyer, FMCG senior buyer, a od marca 2020 r. buying director.