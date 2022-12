Które branże zyskują, a które tracą na inflacji?

W III kwartale tego roku firmy MSP wystawiały faktury wyższe średnio o 17,9% niż w zeszłym roku.

To tyle, co październikowa inflacja, jednak firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym podniosły faktury tylko o 7,4% - to nie rekompensuje nawet połowy inflacji.

Wielu przedsiębiorców nie utrzyma w najbliższych miesiącach dotychczasowego poziomu zyskowności, a sens prowadzenia niektórych biznesów stanie pod znakiem zapytania.

Te branże nie nadążają za inflacją

· działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wzrost średniej wartości faktury o 3,5% (III kw. 2022 vs III kw. 2021);

· handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 7,4%;

· opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 8,6%.

W przypadku działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej można mówić o spadku średniej wartości. W tym roku w III kw. firmy z tej grupy wystawiały faktury niższe średnio o 7,8%.

Problemy zaczynają mieć firmy zajmujące się handlem

Wysoka konkurencja nie pozwala na duży podwyżki kwot na fakturach. W rezultacie 7,4% wzrostu rok do roku jest bardzo dalekie od utrzymania poziomu przychodowości pomimo inflacji. Chociaż wzrost cen niektórych produktów np. żywnościowych wynosi kilkadziesiąt procent np. tłuszczów czy mięsa, nie przekłada się to na kondycję branży handlowej. Gdyby podnosiła kwoty na fakturach np. o 30% ogólna inflacja GUS była wyższa niż obecnie podawana.

W transporcie i budowlance wzrost cen także nie nadążą za inflacją. Wg danych Grupy PSB w październiku cement, wapno podrożały o 43%; izolacje wodochronne o 33%; ściany i kominy oraz sucha zabudowa o 32%. Dane faktura.pl pokazują natomiast, że średnia wartość faktury firm z kategorii MSP działających w budownictwie zwiększyła się w III kwartale tylko o 16,8%. Daleko tu więc do podwyżek cen wielu surowców. Podobna jest sytuacja w transporcie. Średnia faktura była wyższa o 24,4%, co przy drastycznie rosnących kosztach paliwa i pracy nie zapewnia przedsiębiorcom z tej branży utrzymania dotychczasowego poziomu zyskowności.

Ciężka zima w handlu, dla hoteli i restauracji

Towary z kategorii żywność i napoje bezalkoholowe podrożały w październiku wg GUS o 22 proc. rok do roku. To problem dla branży HoReCa, i tak już borykającej się z odpływem klientów oszczędzających na „jedzeniu na mieście” czy rezerwacjach hoteli w sezonie zimowym. Równocześnie spośród kategorii bazowych GUS, najszybciej drożeją usługi turystyczne (27 proc. rok do roku), wysoko są także usługi hotelarskie i gastronomiczne (18,5 proc. wzrostu rok do roku). Firmy z tych branż muszą mocno podnosić ceny, żeby wyjść na swoje i utrzymać się na rynku.

Te branże zyskują na inflacji

W trzech grupach branż według danych faktura.pl wzrost średnich wartości faktury był wyraźnie wyższy, niż przeciętna inflacja. Są to działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 137,8%; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 166,1% oraz informacja i komunikacja – 169,3%. Firmy z tych branż dobrze czują się w inflacji i z nawiązką nadrabiają bazowy wzrost cen. W przypadku firm zajmujących się obsługą rynku nieruchomości problemy mogą jednak się pojawić w najbliższym czasie, bo wysokie stopy kredytowe zmniejszyły drastycznie liczbę rozpoczynanych budów.