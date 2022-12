Które prezenty okazały się nietrafione? Gdzie je sprzedać?

Czego przed świętami szukają klienci Allegro?

Na dwa tygodnie przed 24 grudnia, klienci na Allegro poszukują przede wszystkim produktów w kategorii dla dzieci. Były to na przykład zabawki zdalnie sterowane, zręcznościowe plastyczne i edukacyjne, a świątecznym hitem były urządzenia VR. Na popularności nie tracą również zabawki tradycyjne, czyli lalki, maskotki oraz kolejki i tory. Klienci szukają prezentów również w kategorii sportowej - najczęściej są to rolki i wrotki oraz produkty związane ze sportami zimowymi. Przygotowując się do świąt, sięgamy również po produkty z drugiego obiegu. Jeśli chodzi o popularność kategorii to tak jak na Allegro, wśród użytkowników Allegro Lokalnie, czyli platformy dla okazjonalnych sprzedających, największą popularnością cieszą się w tym czasie te dziecięce (zabawki zręcznościowe, plastyczne i edukacyjne) i sportowe (głównie sporty zimowe). Ponadto, klienci poszukują także kalendarzy czy prezentów handmade.

Jakie prezenty okazały się nietrafaione?

Jak pokazują dane Allegro Lokalnie, w czasie pierwszych dwóch tygodni po świętach użytkownicy wystawiają swoje przedmioty w kategoriach, które jasno wskazują na sprzedaż nietrafionych prezentów. W zeszłym roku były to m.in. ręczniki. Wśród grup produktów takich jak: macierzyństwo, doniczki i akcesoria do ogrodu oraz puzzle, zaraz po świętach pojawiło się dwa razy więcej ofert niż standardowo. Dodatkowo wzrosty zanotowały również podkategorie dziecięce, m.in. zabawki, rolki i zabawkowe rowery. Poświąteczna sprzedaż nietrafionych prezentów to również dobra okazja dla kupujących rzeczy z drugiego obiegu. Klienci Allegro Lokalnie w zeszłym roku, zaraz po świętach szukali najczęściej produktów marki Apple, konsoli do gier, gier, komputerów, klocków Lego, zaś kolekcjonerzy - monet i banknotów a także bombek.

Gdzie sprzedać nietrafiony prezent?

Widząc duże zainteresowanie klientów sprzedażą nietrafionych prezentów, Allegro Lokalnie przygotowało specjalną akcję promocyjną. Każdy klient może otrzymać 10 Monet Allegro za wystawione przedmioty, co pozwala obniżyć kolejne zakupy na platformie o 10 zł. Wystarczy wystawić jedynie 3 ogłoszenia, a Monety zostaną przypisane do kont uczestników po zakończeniu akcji promocyjnej, która potrwa od 27 grudnia do 10 stycznia.