Którzy dostawcy faworyzują dyskonty, a którzy stawiają na małe sklepy?

W czwartym kwartale 2021 r. Grupa Eurocash po raz kolejny sprawdziła, jak wygląda strategia dystrybucyjna i cenowa największych producentów FMCG w Polsce.

Wielu dostawców wciąż oferuje preferencyjne warunki współpracy centralnie zarządzanym sieciom, choć zdarzają się i tacy, którzy stawiają przede wszystkim na rozwój na rynku niezależnym.



Wyniki rankingu z 2021 roku pokazują, że coraz więcej produ­centów dostrzega potencjał lokalnych sklepów oraz możliwość rozwoju na rynku niezależnym. Wciąż jednak obserwujemy duże nierówności w niektórych kategoriach produktowych, przede wszystkim wśród największych dostawców - mówi Dominik Kasperek, Dyrektor Zakupów Centralnych w Grupie Eurocash.

Ranking Równi w Biznesie

W produktach na wyłączność bez zmiany na lepsze dla małego handlu

Najnowsze wyniki rankingu pokazały, że wśród producentów nadal jest sporo firm oferujących asortyment dedykowany supermarketom i dyskontom, czyli taki, którego konsument nie znajdzie nigdzie indziej. W tym niechlubnym gronie znalazł się po raz kolejny producent makaronów Barilla z aż 47 proc. udziałem produktów na wyłączność w sprzedaży. W kategorii herbat wyróżnia się w tym obszarze USP Zdrowie, a w kategorii musztard – firma McCormick.

Udział produktów dedykowanych w sprzedaży niektórych wymienionych producentów (Barilla, Musztardy McCormick, Graal) nie tylko nie zmalał, ale wręcz zwiększył się w stosunku do wyników z poprzednich kwartałów. Tylko 15 proc. wszystkich analizowanych w ramach rankingu producentów nie czerpało w ogóle dochodów ze sprzedaży produktów na wyłączność.

Ranking Równi w Biznesie

Najwięksi producenci łaskawsi dla dyskontów

Wśród producentów faworyzujących centralnie zarządzane sieci w obszarze cen w ofercie również figurują te same marki co w poprzednich kwartałach. Wyższe ceny w sklepach lokalnych dotyczą przede wszystkim produktów z kategorii pralin, makaronów, musztard i środków do prania.

- Niestety, wciąż utrzymuje się tendencja, że najwięksi producenci zagraniczni oferują dyskontom i supermarketom lepsze warunki współpracy. Do takich marek niezmiennie należą Coca-Cola, Lindt, Unilever czy Storck. Także niektórzy polscy dostawcy znaleźli się wysoko w tym zestawieniu, m.in. producent pralin czekoladowych Vobro czy produktów kuchni świata De Care - dodaje Dominik Kasperek.

Lepsze warunki współpracy dla lokalnych sklepów od polskich producentów

Od reguły są oczywiście wyjątki. Niezmiennie w lokalnych sklepach detalicznych kupimy taniej m.in. produkty nabiałowe: przede wszystkim śmietanę oraz serki słodkie i homogenizowane. Tańsze śmietany oferuje sklepom niezależnym aż dwóch producentów: Jogo i Spółdzielnia Mleczarska Gostyń, która ponadto nie różnicuje oferty dla sklepów niezależnych i dyskontów. Taniej w sklepach lokalnych kupimy również serki homogenizowane firmy Jana.

Dobre warunki współpracy oferują niezależnym przedsiębiorcom także wybrani dostawcy zagraniczni, m.in. ryżu (niezmiennie litewski producent Gemini Grupe) i dżemów (hiszpańska Grupa Angel Camacho, do której należy polska firma Stovit). Wśród kategorii, których producenci dobrze traktują sklepy lokalne, warto też wspomnieć o warzywach konserwowych i konserwach mięsnych.