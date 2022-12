Kubełek KFC poleca się na święta. Przyjmie sie?

Japończycy świętują z KFC

Podczas gdy Polacy przygotowują na wigilijny stół 12 potraw, w Japonii coraz chętniej celebrowane święta Bożego Narodzenia nie mogą odbyć się bez kubełków z kawałkami kurczaka z KFC. Dzięki kampanii marketingowej „Kentucky for Christmass” sprzed 40 lat, Japończycy od lat wybierają KFC na świąteczny obiad. Co roku zamówień na flagowe pozycje z menu restauracji jest tak wiele, że muszą one zostać złożone z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że nie otrzyma się ulubionych przysmaków. Ponadto, odwiedzanie restauracji KFC w okresie Bożego Narodzenia stało się tam już tradycją.

W Polsce świętujemy z KFC?

W Polsce spotkania z przyjaciółmi to jedna z najchętniej wybieranych form spędzania wolnego czasu. W tym okresie najchętniej wybieraną pozycją w menu KFC jest kubełek, przygotowany idealnie by móc się nim dzielić, który w tym roku obchodził swoje 65. urodziny.

Zima to szczyt ogromnej popularności kubełków, które doskonale uzupełniają mniejsze i większe imprezy domowe. KFC oferuje wielu różnych wersji kubełków: dostępne są pikantne polędwiczki z kurczaka - Hot&Spicy Strips, delikatne polędwiczki - Bites, klasyczne kawałki – kurczak Kentucky oraz skrzydełka - Hot Wings. Wszystkie te propozycje można dowolnie miksować wybierając spośród kilkunastu dostępnych wariantów kubełków KFC.