Kubota: Biedronka to nasz kluczowy kontrahent

Jak zaczęła się historia marki Kubota? I co się stało, że zniknęła z rynku?

Przygoda z Kubotą rozpoczęła się zupełnie przypadkowo. Dwudziestokilkuletni Dorota i Wiesław Michalscy sprowadzali od początku lat 90. obuwie z Pekinu koleją transsyberyjską. W 1994 r. jeden z pośredników zaproponował im charakterystyczne, piankowe, lekkie klapki na rzep. Cena była relatywnie niska, a jakość dobra, więc kupili pierwszą partię, następnie kolejną. Sprzedaż Kubotów już po kilku miesiącach przerosła ich najśmielsze oczekiwania. Pakowane w jutowe worki na dworcu w Pekinie buty przemierzały dziesiątki tysięcy kilometrów, by dotrzeć do Polski.

System przewozu koleją przestał być już wydolny. Importowali za mało towaru w stosunku do popytu, więc uruchomiono import kontenerowy. W najlepszych latach sprzedaży sprowadzali 30 kontenerów rocznie. Centrum, z którego klapki rozjeżdżały się po targowiskach całego kraju, było niewielkie miasto w województwie kujawsko-pomorskim – Skępe. Największy punkt zbytu stanowił ówcześnie Stadion Dziesięciolecia (Jarmark Europa). Mimo braku ogromnych budżetów marketingowych czy zakrojonej na szeroką skalę kampanii promocyjnej buty te uwielbiane były w całej Polsce. Oprócz niskiej ceny i wygody użytkowania nie można było odmówić im specyficznego uroku.

Gospodarcze oraz społeczne zmiany w Polsce na początku XXI wieku doprowadziły niestety do zmniejszenia sprzedaży klapków Kubota. Na rynek polski zaczęło wkraczać modne obuwie, które dla głodnych Zachodu oraz coraz bogatszych obywateli stanowiło o wiele ciekawszy produkt niż rodzime Kuboty. Popyt na kultowe klapki spadał i ostatecznie działalność marki została drastycznie zredukowana. Dla utrzymania jakiejkolwiek sprzedaży Michalscy od początku lat 2000. sprowadzali 1 kontener dla stałych hurtowników. Do 2018 roku...

2018 rok to powrót Kuboty. Skąd pomysł na reaktywację marki? Na ile "stara" i "nowa" Kubota są ze sobą "spokrewnione"?



Reaktywacji marki podjęły się 4 osoby: ja, Joanna Kwiatkowska, Piotr Kwiatkowski oraz Wacław Mikłaszewski. Od początku przyświecał nam jeden cel – oddać cesarzowi co cesarskie i przywrócić kultową markę lat 90. do łask. Pamiętam, jak w pierwszej notce do mediów pisaliśmy: „W nowym stylu, acz tradycyjnej oprawie – paluchem szurając dyskretnie, wraca, by energią lat dziewięćdziesiątych dokonać klapkowej rewolucji".

Co ważne, w 2019 r. do zespołu dołączyli Wiesław i Dorota Michalscy, założyciele marki Kubota. W momencie, gdy potrzebowaliśmy środków na rozwój, to właśnie oni zostali naszymi pierwszymi inwestorami. Historia zatoczyła piękne koło. Oprócz połączenia biznesowych potencjałów, był to też ważny przekaz dla fanów marki, że nowa Kubota = prawdziwa Kubota.

W utworzonej spółce podział był prosty. Reaktywatorzy będą prowadzić wszystkie bieżące działania, a założyciele marki wnoszą aportem do spółki znak towarowy, środki finansowe oraz know-how dotyczący importowania produktów z Chin. Do tej pory układ jest bardzo partnerski i świetnie się sprawdza. Wiesław oraz Dorota są ważną częścią spółki, ale to my reaktywatorzy, lepiej czujący bieżące trendy, decydujemy, w jakim kierunku estetycznym i produktowym marka się rozwija.

Spodziewała się Pani, że marka odniesienie sukces? Co za tym stoi i jak to się stało, że produkt kojarzony dotychczas jako obciachowy stał się "cool"?



Myślę, że nikt z czwórki reaktywatorów nie spodziewał się, że z marki, której produkty były kiedyś sprzedawane na targach, w ciągu 4 lat uda się stworzyć pełnoprawny brand z ponad 35 pracownikami, 2500 SKU w ofercie oraz bardzo dynamicznym wzrostem przychodów r/r (2 mln w 2019 r., 6 mln w 2020 oraz 10 mln przychodów w 2021 r.). Nie mamy wątpliwości, że to dopiero początek.

Za każdym sukcesem stoi cała masa czynników, szczególnie w tak zespołowym sporcie jak biznes. Jednymi z głównych na pewno były: ciężka praca całego teamu spojonego nieoczywistą jak na polskie warunki kulturą organizacyjną, spójna strategia, wzornictwo nadążające za najnowszymi trendami oraz bezkompromisowy marketing. Poza tym bardzo lubię teorię stosowaną w planistycznym podejściu do architektury miast, a mianowicie że chodniki buduje się w miejsce wydeptanych przez ludzi ścieżek. Tak trochę właśnie postrzegamy naszą rolę jako reaktywatorów marki. Społeczność Kuboty te ścieżki wydeptuje, a nasz zespół stara się nimi podążać, chwilami je redefiniując. Współtworzenie marki, która krąży wokół sezonowej mody, i która aspiruje do komentowania rzeczywistości, zmusza do elastyczności i do czujności. Kubota to broń o olbrzymiej sile rażenia, ale trzeba z niej umiejętnie i celnie korzystać.

Jaka jest marketingowa strategia Kuboty? Kto i co najlepiej sprzedaje?

Od początku reaktywacji do 2021 r. w pionie marketingu, ze mną na czele, charakteryzowaliśmy się "współpracowym ADHD". Nie wiem nawet, czy jestem w stanie policzyć wszystkie kampanie i akcje, w które się zaangażowaliśmy. W tym roku zrewidowaliśmy naszą strategię w tym względzie i chcemy ukierunkować nasze marketingowe zasoby na działania mające na celu przede wszystkim mocne wspieranie sprzedaży. Chcemy je uzupełnić kilkoma, większymi kampaniami wizerunkowymi w roku, realizowanymi z partnerami biznesowymi będącymi liderami w swojej branży. Czyli mniej współprac, ale z dużymi graczami. Pod koniec marca szykujemy pierwszą bombę.

Co najlepiej sprzedaje? Płatne reklamy, działania sieci afilianckich oraz te, automatyzujące sprzedaż (pushe itp.).

Jeżeli chodzi o hity sprzedażowe, to oczywiście najmocniejszą grupą asortymentową są klapki (90% sprzedaży), skarpety (5%) oraz odzież (4%).

Bardzo ciekawą usługą naszej firmy jest wysokomarżowa usługa sprzedaży klapków personalizowanych dla klientów B2B. Pion bardzo prężnie się rozwija, w roku 2021 sprzedaliśmy ponad 10 tys. par personalizowanych klapków, m.in. dla takich firm jak: Asus, MSI, Tik Tok, Aldi czy Carslberg.

Czy oferta firmy będzie się rozrastać?

Nie ukrywamy, że od początku reaktywacji naszym największym marzeniem było stworzenie z Kuboty pełnoprawnego brandu obuwniczo-odzieżowego. I to się wydarzyło w 2021, w lipcu miała miejsce premiera pierwszej w historii marki kolekcji odzieży, łączącej wygodę i estetykę lat 90. W kolekcji dostępne są m.in. dresy, bawełniane bluzy i t-shirty zachowane w streetwearowej stylistyce. W dodatku premiera miała miejsce w Vogue. Jako marka zapukaliśmy już do wielu drzwi, ale te wydawały się zaryglowane, no bo gdzie Kubota i moda. A jednak. Kolejny stereotyp złamany.

Oprócz klapków i odzieży w ofercie znajdują się skarpety, bardzo dobrze rotujące kapelusze bucket hat, czapki z daszkiem, worki, nerki, torby i różne gadżety.

Czy oferta będzie się rozrastać? Na pewno, kolejne grupy asortymentowe dojdą w 2023 r.

Kubota cyklicznie pojawia się w Biedronce. Jak Pani ocenia tę współpracę i czy będziecie w ten sposób poszerzać sieć dystrybucji?

Jak najbardziej. Jeronimo Martins Polska to nasz kluczowy kontrahent. W tym roku planujemy naprawdę świetne akcje sprzedażowe naszych produktów. Każda promocja w Biedronce nie jest, jak niektórzy myślą, tylko jednorazowym dużym „strzałem" hurtowym, ale przede wszystkim, olbrzymim wzrostem sprzedaży w sklepie online www.kubotastore.pl.

O tym, jak udanym projektem jest współpraca z Biedronką, najlepiej świadczy fakt, że nasze promocje są z ich perspektywy uznawana za najlepsze akcje sprzedażowo-marketingowe w roku.

Gdzie można dziś kupić produkty Kubota? Jakie są główne kanały sprzedaży?



Produkty Kubota można kupić w naszym sklepie www.kubotastore.pl, marketplace'ach (Allegro, Decathlon, Amazon.de, Empik) oraz latem w prawie 100 punktach afilianckich rozlokowanych głównie na Pomorzu.

Struktura sprzedaży w 2021 r. kształtuje się następująco: sprzedaż detaliczna w zeszłym roku stanowiła 34% sprzedaży, hurt 60%, a sprzedaż klapków customizowanych 6%.

Jakie są plany rozwoju firmy? Wkrótce wchodzicie na giełdę - jakie są oczekiwania?



Planów jest cała masa, w tym oczywiście debiut na NewConnect. Najważniejsze cele biznesowe na ten rok:

Optymalizacja marży poprzez: dalszy rozwój sklepu www.kubotastore.pl,

dalszy rozwój wysokomarżowej usługi personalizacji klapków dla klientów B2B, jedynej takiej usługi w Europie, w tym zakup kolejnych maszyn do wykonywania nadruków, rozwój asortymentowy jedynie najlepiej rotujących i wysokomarżowych modeli (klapki Rzep, klapki Basic, skarpety, odzież).

Druga sprawa ta utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu przychodów poprzez kontynuację ścisłej współpracy z Jeronimo Martins Polska, firmą zapewniającą dystrybucję produktów Kubota, kilka razy w roku, w ponad 3000 sklepach.

Czego życzyć marce?



W końcu spokojnego i stabilnego otoczenia makroekonomicznego. Niech politycy przestaną nam przeszkadzać w prowadzeniu biznesu, a z całą resztą sobie poradzimy.