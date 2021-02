Kubuś broni się przed podwyżkami, usuwając cukier

Wszystkie soki Kubuś są oferowane bez dodatku cukru. Soki dostępne są w 3 wariantach opakowań: 7 smaków w butelce 300 ml, 3 smaki w szklanej butelce i 8 smaków w dużej butelce o pojemności 850 ml. Zmianie towarzyszy poszerzenie oferty, nowy design opakowań oraz kampania reklamowa.



Kubuś to lider na rynku soków dla dzieci. Nowe smaki w ofercie to: brzoskwinia i truskawka w pojemności 300 ml oraz jabłko w pojemności 850 ml.

Nowej odsłonie soków Kubuś towarzyszy również kampania ogólnopolska w telewizji i internecie. Komunikacja opiera się na podkreśleniu składu bez dodatku cukru. Oprócz spotów, to również bannery i gify w komunikacji digitalowej.

Agencja reklamowa odpowiedzialna za spot: Brainbox

Agencja reklamowa odpowiedzialna za banery: Dotpartners

Dom mediowy: Starcom