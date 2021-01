Kukuła Healthy Food planuje rozbudowę hali produkcyjnej

Firma Kukuła Healthy Food w 2020 roku zanotowała 18 mln zł przychodu i aktualnie planuje rozbudowę hali produkcyjnej.

- W 2020 roku zanotowaliśmy wzrost sprzedaży na poziomie 80% w porównaniu do 2019 roku przy inwestycji ok. 1 mln zł. Prócz modernizacji produkcji, logistyki i systemu obsługi klienta, znacznie powiększyliśmy także obszar dostaw. Na tę chwilę dowozimy już do ponad 1100 miejscowości

w całej Polsce. Nasze menu rozszerzyliśmy o 5 nowych programów dietetycznych. Pandemia Covid-19 przyczyniła się do zawieszenia naszej usługi vendingowej w klubach fitness ze względu na ich zamknięcie, ale tylko nieznacznie wpłynęła na ogólną skalę zamówień w ramach abonamentów. W pierwszej połowie kwietnia 2020 odnotowaliśmy ok. 25% spadek liczby abonamentów na co na pewno miała wpływ również Wielkanoc. W czerwcu zamówienia wróciły do stanu sprzed pandemii, a wrzesień, październik i listopad były dla nas rekordowe pod względem sprzedaży w 2020 roku. Ostrożnie, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość. W styczniu 2021 prócz wielu nowych klientów obserwujemy również znaczny powrót grona z pierwszego kwartału 2020 roku, które zapewne m.in. przez pracę zdalną, czy też niepewną sytuację na rynku pracy zawiesiły abonament. Napływ nowych klientów wiąże się z dalszą inwestycją w linię produkcyjną oraz wprowadzeniem nowych programów dietetycznych. W tym roku planujemy rozbudowę hali produkcyjnej. Rok 2020 chcielibyśmy zakończyć z wynikiem na poziomie 25 mln zł – podsumowuje Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food.

Aktualnie najsilniejsze trendy żywieniowe to wegetarianizm, weganizm, diety specjalistyczne, a także odżywianie sezonowe. Według raportu „Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020” co dziesiąty Polak jest już wegetarianinem, a kolejne 10% planuje wypróbować ją w najbliższym czasie, 4% Polaków jest weganami, czyli całkowicie wykluczyło ze swojego menu produkty pochodzenia zwierzęcego, a kolejne 5% planuje wypróbować dietę wegańską niebawem.

Polacy są także coraz bardziej zainteresowani tzw. dietami specjalistycznymi jak bezglutenowa, bez laktozy, czy całkowicie wykluczająca nabiał z posiłków. Już 13% Polaków wykluczyło z menu laktozę, a 6% całkowicie wyeliminowało z diety nabiał, posiłki bezglutenowe jada 12% respondentów a kolejne 7% planuje wykluczenie glutenu z diety. Na popularności zyskuje również odżywianie sezonowe, czyli wybieranie produktów spożywczych i dań z najbardziej dostępnych o danej porze roku składników. W ten sposób stara odżywiać się już 44% Polaków.

- Miesięcznie odnotowujemy 5%-wzrost zamówień w kategorii programów wykluczających mięso. Najwięcej zamówień bez podziału na płeć przypada na województwa mazowieckie i pomorskie. W przypadku podziału na płeć diety bezmięsne chętniej zamawiają kobiety - mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food.