Kumulacja grudniowych wydatków wpędza Polaków w kłopoty finansowe

Odczuwanie skutków nadmiernych wydatków świątecznych w Nowym Roku deklaruje 47 proc. Polaków - o 3 pkt. proc. więcej niż w 2021 roku.

Wskaźnik osób wskazujących, że nie odczuwają skutków nadmiernych wydatków świątecznych spadł z poziomu 44 proc. w 2021 roku do 35 proc. w 2022 roku.

W ciągu 11 miesięcy 2022 roku liczba dłużników zwiększyła się o 20 813 osób, a zaległości pozakredytowe i kredytowe wzrosły w sumie o prawie 5,8 mld zł.

Do puli prawie 78,3 mld zł długów Polaków dojdą więc jeszcze te będące pokłosiem kumulacji grudniowych wydatków. Czy wszyscy dadzą radę uporać się z problemami? Z pewnością nie, bo spłata długów i uporządkowanie finansów w 2023 roku jest priorytetem dopiero dla co 8. osoby – wynika z raportu BIG InfoMonitor.

Rozsądne zarządzanie finansami pozwoli uniknąć wpisu do rejestru dłużników

Organizacja świąt to finansowe wyzwanie, ale jeszcze większe stanowi to, w jakiej kondycji pozostaną po wszystkim nasze portfele. Odczuwanie skutków nadmiernych wydatków świątecznych w Nowym Roku deklaruje 47 proc. Polaków - o 3 pkt. proc. więcej niż w 2021 roku. Z tego 22 proc. osób będzie je odczuwać do miesiąca, a 19 proc. od 2 do 3 miesięcy.

Nieznacznie powiększyła się także grupa ankietowanych, której problemy finansowe będą towarzyszyć jeszcze dłużej, bo w przypadku 4 proc. badanych od 4 do 6 miesięcy, a 2 proc. nawet powyżej pół roku.

Kłopotów finansowych niezależnie od długości ich trwania doświadczy większa grupa kobiet niż mężczyzn. Wskaźnik osób wskazujących, że nie odczuwają skutków nadmiernych wydatków świątecznych spadł z poziomu 44 proc. w 2021 roku do 35 proc. w 2022 roku.

Ile mniej więcej miesięcy odczuwa Pan(i) skutki nadmiernych wydatków świątecznych?

Źródło: badanie Quality Watch dla BIG InfoMonitor

- W styczniu oraz w lutym będzie już wiadomo jak dla budżetów domowych zakończył się grudzień. Z pewnością rozsądne zarządzanie finansami pozwoli uniknąć wpisu do rejestru dłużników. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor trafiło prawie 21 tys. niesolidnych płatników, to prawie tyle co w całym roku, a zaległości nowych i wpisanych już wcześniej dłużników wzrosły o ponad 3,7 mld zł – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. - W jakim stopniu na tę zmianę wpłynęły święta i grudniowe wydatki, trudno stwierdzić, ale na pewno ich spiętrzenie to jedna z głównych przyczyn kłopotów finansowych Polaków. Należy też pamiętać, że wierzyciel ma prawo wpisać do BIG osobę, która opóźnia płatności o min. 30 dni i na co najmniej 200 zł – przypomina.

Według danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK, na koniec listopada br. zaległe zobowiązania 2 682 475 niesolidnych płatników wyniosły prawie 78,3 mld zł. W ciągu 11 miesięcy 2022 roku liczba dłużników zwiększyła się o 20 813 osób, a zaległości pozakredytowe i kredytowe wzrosły w sumie o prawie 5,8 mld zł.

Spłata długów w 2023 roku priorytetem dla co 8. osoby

Początek roku to również okazja do przygotowania postanowień noworocznych – obok tych najczęstszych związanych z chęcią zwrócenia większej uwagi na zdrowie, kondycję i czas przeznaczany dla bliskich – znajduje się również potrzeba oszczędzania i uporządkowania domowych finansów.

Jak wynika z badania przeprowadzonego dla Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, 13 proc. Polaków w ramach postanowień noworocznych planuje spłatę zaległych zobowiązań, w tym 11 proc. spłatę rat kredytów i pożyczek, 2 proc. rachunków a 3 proc. długów u rodziny lub znajomych. 79 proc. Polaków uważa, że nie posiada zaległych zobowiązań, a pozostałe 8 proc. to osoby które, choć posiadają długi, to nie planują ich spłacić, gdyż nie są w stanie.

- Rok 2022 był dla naszych finansów trudny, a kolejny może być jeszcze trudniejszy. Nie dziwi zatem, że postanowienia noworoczne w tej sferze nie należą do najczęstszych. Szanse na uporanie się z zaległymi zobowiązaniami maleją wraz ze wzrostem kosztów życia, dlatego dłużnicy nawet nie podejmują próby poradzenia sobie z nimi. Gdy dla wielu Polaków priorytetem stały się codzienne wydatki związane chociażby z zakupami żywności, temat długów schodzi na dalszy plan - wyjaśnia Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor. - Dodatkowo trudna sytuacja gospodarcza, której wszyscy doświadczaliśmy w 2022 roku, będzie miała istotny wpływ na nasze wyniki finansowe w ciągu całego 2023 roku – zaznacza.