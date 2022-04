Kupujemy ubrania, by dobrze wyglądać na zdjęciach w social mediach. A co z naprawianiem?

Komisja Europejska opublikowała założenia i plany wdrożenia gospodarki cyrkularnej, w tym strategię na rzecz zrównoważonych tekstyliów o obiegu zamkniętym (EU Strategy for Sustainable and Cirular Textiles). W ślad za tym Accenture przedstawiło raport „Drugie życie ubrań - Jak Polacy kupują, odsprzedają, naprawiają i pozbywają się ubrań?” a także rekomendacje dla firm, które zamierzają rozwijać się w oparciu o modele cyrkularne.

Partnerem raportu jest Fashion Revolution Polska.

Przy zakupie ubrań ekologia dla konsumentów staje się ważniejsza (34%) niż unikalność (28%) czy prestiż (22%), ale nadal jest daleko za ceną (80%).

Jednocześnie nadal ponad dwie trzecie konsumentów deklaruje zakupy pod wpływem impulsu, a 55% badanych kupuje ubrania, by dobrze wyglądać na zdjęciach w mediach społecznościowych.

Konsumenci chętnie decydują się na zakup używanych produktów, a czasami nawet kupują je zamiast nowych rzeczy.

Marnotrawienie ubrań (co trzecie niechciane trafia do pojemnika na odzież używaną), ich krótkie życie (dwie trzecie konsumentów pozbywa się tych, które nadal nadają się do wykorzystania) oraz odpad tekstylny po pozbyciu się ubrań są pilnymi kwestiami do rozwiązania.

– Drogę do zrównoważonego modelu działania przedsiębiorstwa zaczęły najpierw od zmiany procesu produkcji – wyboru bardziej ekologicznych materiałów oraz redukcji śladu węglowego czy plastiku. Jednak ta transformacja branży nie może się odbyć bez przejścia firm na model cyrkularny oparty na gospodarce obiegu zamkniętego. Konsumenci dają już wyraźny sygnał, że są na to gotowi – mówi Rafał Reif, Head of Fashion & Retail Poland Accenture.

Zdaniem ekspertów Accenture, droga do celu będzie szybsza, im szybciej uświadomimy sobie wyzwania, skonfrontujemy się z własnymi przewinieniami, zarówno konsumentów, jak i wytwórców, oraz zaczniemy je skutecznie naprawiać.

– Branża tekstylna jest piątym największym źródłem emisji gazów cieplarnianych związanych z emisją prywatną. Według analiz Textile Exchange, liczba produkowanych materiałów tekstylnych wzrośnie ze 109 mln ton w 2021 r. do 264 mln w 2050 r., z czego ponad połowa wykorzystywana jest bezpośrednio do produkcji ubrań i butów. Nowe materiały, a także bardziej efektywne energetycznie przędzalnie, mogą zmniejszyć ślad środowiskowy produktu i na tym aktualnie skupia się wiele marek. Niestety, efekt tych działań zostanie szybko zmarnotrawiony przez ciągły wzrost liczby produkowanych ubrań i butów – mówi Anna Miazga, Sustainability Manager Accenture.