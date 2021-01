Kuroń i Kępka w kulinarnych pojedynkach, czyli #DuetKauflandu w akcji

fot. materiały prasowe

Kaufland Polska podjął współpracę z dwójką znanych osobowości telewizyjnych słynących z pasji do gotowania. Jakub Kuroń i Katarzyna Kępka co tydzień prezentują pomysły na smaczne dania dla całej rodziny. Ich przepisy można śledzić na instagramowym profilu Kaufland Polska.

- Naszych kucharzy łączy zamiłowanie do gotowania, a dzięki ich różnej wizji zadbaliśmy o to, aby każdy z klientów sieci Kaufland znalazł ciekawą propozycję dań odpowiadającą ich preferencjom. Poza niebanalnymi przepisami to, co wyróżnia nasz duet, to przede wszystkim pozytywna energia i charyzma, z jaką nasi kucharze podpowiadają wszystkim, jak w swojej kuchni, z dostępnych składników, w prosty sposób wyczarować pyszne i aromatyczne potrawy – mówi Maja Szewczyk z Kaufland Polska.

Duet Kauflandu w każdym tygodniu prezentuje swój pomysł na dania przygotowane z produktów dostępnych w każdym markecie Kaufland. Przepisy publikowane są w formie instastories na kanałach własnych influencerów @katarzyna_kepka oraz @gotuj_z_kuroniem_jakub_kuron, a także na profilu Kaufland Polska @kauflandpolska. Każdy przepis można również łatwo odnaleźć za pomocą hasztagu #duetkauflandu.