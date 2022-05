Kury Lubelli, mieszkanie od Biedronki - te reklamy rządzą na YouTube

Kurki nioski wciąż równie mocno przyciągają naszą uwagę. Co ostatecznie przekonuje do tej reklamy - cover piosenki z lat 90. czy sentyment do polskiej wsi, nadal pozostaje zagadką. Reklama Lubella Koko Jambo została przygotowana we współpracy agencji mediowej Starcom i agencji kreatywnej Feeders.

Na drugim miejscu uplasowała się wielka loteria Biedronki WYGRAJ PÓŁ MILIONA. Co przedstawia reklama? Rodzinny klimat, przeprowadzkę i nowe mieszkanie, które - dzięki karcie Moja Biedronka - zamiast pół miliona może kosztować tylko… 99 złotych. Media zostały zakupione przez Wavemaker Polska, a stroną kreatywną projektu zajęła się agencja Duda Polska.

Trzecie miejsce na podium zajmuje Play, ze swoją nową reklamą Nawet 200 GB za darmo w Play na Kartę! Kup starter i odbierz prezent. Czym zaskoczył nas tym razem stały bywalec zestawienia? Brakiem Nudy, oczywiście. Zadbał o to Vito Bambino, przy pomocy agencji kreatywnej Grandes Kochonos i agencji mediowej Mediacom.

Trudno powiedzieć, czym nowa reklama McDonald's Maestro. Powiedz: cheeeddar! przyciąga naszą uwagę najbardziej: serowym burgerem tego kwartału, grą aktorską Borysa Szyca czy kreacją Michała Żebrowskiego. Reklama DDB i OMD to w rankingu popularności hit.

W najnowszym zestawieniu YouTube Ads Leaderboard nie mogło zabraknąć animacji ze zwierzętami w roli głównej. Tym razem na ekranie oglądamy ośmiornicę Oktawię Mackę, która, rządzi w środowisku Pracuj.pl.



YouTube Ads Leaderboard to kwartalne zestawienie spotów reklamowych najchętniej oglądanych przez polskich internautów. Ranking 5 filmów jest ustalany w oparciu o algorytm uwzględniający parametry zaangażowania widowni (czas oglądania, liczbę polubień i udostępnień filmu), liczbę obejrzeń oraz tego, jaka część filmu została obejrzana. Zestawienie przygotowywane jest przez polski zespół YouTube i dotyczy tylko klipów, które były elementami kampanii reklamowych na YouTube.