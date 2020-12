Kuzyn Biedronki dostał 91 mln euro kary za zmowę cenową

fot. materiały prasowe

Portugalski urząd antymonopolowy nałożył na spółkę zależną Jeronimo Martins - Pingo Doce - karę w wysokości 91 mln euro (ok. 410 mln zł). Ma to związek z dwoma postępowaniami dotyczącymi kilku sieci handlowych i dwóch dostawców.

- Pingo Doce nie zgadza się z decyzją i uważa ją za całkowicie bezpodstawną i głęboko

niezasłużoną w świetle konsekwentnych wysiłków podejmowanych codziennie przez spółkę w celu dostarczania najlepszych cen i promocji dla portugalskich konsumentów. Pingo Doce zaskarży decyzję w sądzie - podało Jeronimo Martins.

Reuters podał wczoraj, że portugalski organ ds. konkurencji nałożył kary o łącznej wartości 304 mln euro na sześć sieci supermarketów oraz dwóch dostawców napojów za nielegalne ustalanie cen.

Stwierdzono, że Modelo Continente należące do Sonae, Pingo Doce prowadzone przez Jeronimo Martins, lokalne jednostki Auchan i Intermarche oraz dostawca Sociedade Central de Cervejas uzgodniły stopniowy wzrost cen różnych napojów, w tym piwa i wody.

Nielegalne praktyki miały mieć miejsce w latach 2008-2017.

Dodano, że także Lidl i E.Leclerc wspólnie ustalali ceny na wino i mocne alkohole.

Modelo Continente został ukarany najwyższą kwotą 122 milionów euro, następnie Pingo Doce z 91 milionami, Auchan z 22 milionami i Intermarche z 19 milionami euro.

Przypomnijmy, w sierpniu UOKIK nałożył na właściciela sieci Biedronka 115 mln zł kary, a w grudniu aż 723 mln zł.

14 grudnia urząd podał, że nakłada na właściciela sieci karę w wysokości 723 mln zł. Zdaniem UOKIK spółka Jeronimo Martins Polska w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych. To największa do tej pory sankcja. Cztery miesiące wcześniej prezes UOKIK podał, że nałożył na właściciela sieci Biedronka 115 mln zł kary za nieprawidłowości w uwidacznianiu cen w sklepach. Daje to jak do tej pory łączną 838 mln zł kar. Jest to ogromna suma.

Przypomnijmy, że w poprzednim roku finansowym spółka Jeronimo Martins Polska wypracowała zysk netto w kwocie 2.241.446.612 zł. Czy sieć będzie zatem zmuszona oddać urzędowi 37,4 proc. swoich zysków?