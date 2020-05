Kwarantanna na trzeźwo i bez dymka. Samoizolacja nie sprzyjała sprzedaży tzw. małpek

Na kwarantannie mniej pijemy, fot. Shutterstock

Nielsen przeanalizował dane sprzedażowe alkoholu oraz papierosów w marcu i kwietniu br. w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Analiza dotyczy alkoholi mocnych (wódka, whiskey, gin, etc.), wina (wino spokojne, musujące, etc.) oraz piwa. Okres, kiedy życie zawodowe i prywatne przeniosły się do internetu, zdecydowanie zmienił zachowania zakupowe konsumentów i wpłynął na sprzedaż używek.

- W trakcie pandemii pijemy mniej, ale drożej – to wnioski płynące z danych o sprzedaży alkoholu w Polsce w marcu i kwietniu 2020. W trakcie tych dwóch miesięcy, kiedy sprzedaże drożdży, ryżu i środków czystości biły rekordy, sprzedaż wolumenowa napojów spirytusowych spadła -2%, piwa -3%, natomiast sprzedaż win i likierów mlecznych wzrosła +1%, w porównaniu do marca i kwietnia 2019. W rzeczywistości spadek sprzedaży był jeszcze większy, bo mowa tu o sprzedaży detalicznej, podczas gdy od połowy marca mieliśmy do czynienia z faktycznym zawieszeniem sprzedaży alkoholu w kanale HoReCa. Z drugiej strony w wymiarze wartościowym napoje alkoholowe odnotowały jednak wzrosty sprzedaży: napoje spirytusowe +2%, wino +3%, piwo +6%. Ta różnica ma związek z obecnym od lat na polskim rynku trendem premiumizacji, kiedy droższe segmenty i kategorie odnotowują wyższe poziomy wzrostu niż ich tańsze odpowiedniki, który nasilił się dodatkowo w trakcie trwających w marcu i w kwietniu obostrzeń. Woleliśmy wypić mniej, ale uraczyć się lepszym trunkiem - analizuje Adam Dużyński, starszy konsultant z Nielsen Connect.

Kiedy na początku roku Nielsen przedstawił 10 trendów alkoholowych na 2020 rok, zapowiedział dalszy wzrost zainteresowania napojami bezalkoholowymi, alkoholami kolorowymi i winem musującym. Czas pandemii jeszcze bardziej nasilił trendy związane ze zdrowiem i premiumizacją, spadło jednak zainteresowanie małpkami.

- W ostatnich 2 miesiącach wolumen sprzedaży wódki, największej kategorii wśród alkoholi mocnych w Polsce, odnotował spadek -4%. Polacy kupili mniej wódki czystej, jak i smakowej. Powszechna samoizolacja nie sprzyja sprzedaży tzw. małpek - opakowań o pojemności 200 ml i poniżej, których wolumen sprzedaży w okresie marzec- kwiecień 2020 spadł -8% rok do roku. W tym samym okresie, podobnie jak i w poprzednich miesiącach najdynamiczniej rozwijającymi się kategoriami alkoholowymi były rum, gin i whisky. Przyspiesza zwłaszcza wzrost sprzedaży ginu +25% i rumu +31%, które jednak z uwagi na niewielką bazę nie mogły zrównoważyć spadku sprzedaży wódek - uzupełnia Anna Anasik.

W kategorii piwa niezmiennie najlepiej radziły sobie produkty bezalkoholowe, których sprzedaż (zarówno wartościowo jak i wolumenowo) wzrosła o prawie 30%. W przypadku piw alkoholowych mieliśmy do czynienia ze spadkami sprzedaży wolumenowej zarówno w przypadku piw smakowych, radlerów, specjalności jak i klasycznego lagera - przy czym zmniejszający się wolumen tego ostatniego segmentu wpisuje się w trend obecny już przed pandemią.