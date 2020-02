Kwiaty, perfumy i słodycze - to najpopularniejsze prezenty z okazji Walentynek

Polacy lubią prezenty i świętowanie Walentynek. Na walentynkowe prezenty wydadzą w tym roku na głowę ok. 120 zł, a oprócz kwiatów czy perfum kupią też słodycze – wynika z badania przygotowanego przez Allegro i Mobile Institute.

Walentynki mocno zadomowiły się w polskiej kulturze. Z badania z 2018 roku (TNS Kantar dla Allegro) wynika, że aż 83 procent Polaków kupi przynajmniej symboliczny prezent z tej okazji. Tymczasem zaledwie 20 lat temu tylko 42 procent Polaków obchodziło to święto.

Allegro wraz z instytutem badawczym Mobile Institute przyjrzało się najpopularniejszym zakupom walentynkowym na Allegro i zapytało reprezentatywną grupę Polaków o ich zwyczaje walentynkowe.

Lubimy spontaniczne zakupy, bo określony budżet na Walentynki ma jedynie 17% obchodzących to święto. Na prezenty planujemy wydać przeważnie 100-150 zł. Jest to nieco wyżej lub tyle samo co w ubiegłym roku - tak mówi aż 76% badanych, którzy założyli budżet na walentynki.

Już co trzeci Polak mówi, że w internecie jest więcej promocji i specjalnych ofert. Dedykowane walentynkowe zestawy prezentowe kupuje 27% obchodzących walentynki, dedykowane prezenty z napisem lub grawerem 38%, a co czwarty samodzielnie wykonuje prezenty walentynkowe. W tym roku na Allegro prezent zamierza kupić 45% kupujących walentynkowe prezenty.

Najpopularniejszymi prezentami kupowanymi na Allegro dla pań są: kwiaty, perfumy i wody toaletowe, bielizna i biżuteria. Najpopularniejszymi prezentami dla panów zaś t-shirty, perfumy i wody toaletowe, portfele, bransoletki i skarpetki. Jest też prezent uniwersalny, wysoko w rankingu popularności: pluszowy miś. Takie zakupy robimy w tempie 2 - 3 misie na minutę.

Polacy świętują walentynki obdarowując się, a to często przy okazji bycia razem w domu lub w restauracji. 35% par w Polsce zamawia lub przyrządza kolację w domu, a przy wyborze restauracji kierujemy się tym, aby była blisko domu i była miejscem, gdzie para jeszcze nie była (20%) a także, żeby było to miejsce, z którym wiążą się wspólne dobre wspomnienia (20%)Najczęściej walentynki Polacy świętują przy winie (63%) i szampanie (32%), wino jest też wymieniane jako ulubiony drink walentynkowy, chociaż pojawia się też whisky z colą i mojito.

Co 8 obchodzący walentynki Polak zamawia kolację z tej okazji, najczęściej jest to coś z kuchni francuskiej, włoskiej lub sushi, ¼ zamówi coś z ulubionej restauracji, ponad połowa skorzysta z dedykowanego menu walentynkowego zaproponowanego przez restaurację.