KWW: Najchętniej kupowane wina za ok. 50 zł i droższe

Firma Kondrat Wina Wybrane zanotowała w pierwszym półroczu 2021 roku wzrost sprzedaży o 21 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Konsumenci najchętniej wybierali wina za ok. 50 zł i droższe. Sprzedaż win do 30 zł w pierwszym półroczu spadła o 10 proc.