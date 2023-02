„L4” od ręki, wystarczy dodać do koszyka

Zastosowanie koszyka internetowego jest dobrze znane konsumentom nie od dziś i polega na tym samym, co zwykłego koszyka na zakupy. Klient przeglądający ofertę sklepu wybiera produkty, a następnie w prosty sposób dokonuje płatności online.

Okazuje się, że od pewnego czasu korzystając z tego narzędzia Polacy mogą pobierać również zwolnienia lekarskie. Jak to możliwie? Działalności jednego z tego typu portali przyjrzeli się kontrolerzy Conperio, największej polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych.

- Szacujemy, że obecnie usługi tego typu w sieci świadczy kilkadziesiąt podmiotów medycznych. Po przejściu na stronę jednego z serwisów otrzymujemy do wypełnienia krótki formularz. Należy uzupełnić numer NIP pracodawcy, wpisać rodzaj choroby, na przykład przeziębienie oraz datę zachorowania. Maksymalny czas trwania „L4” wynosi 7 dni, z opcją przedłużenia o kolejne 7 podczas następnej płatności. Cena podana w formularzu to 95 zł. Klikamy opcję dodaj do koszyka i gotowe, całość nie zajęła więcej niż 5 minut – wyjaśnia Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio.

Założyciele serwisu paramedycznego chwalą się na swoim portalu m.in. „wychodzeniem naprzeciw nowym technologiom”, a także „troską o zdrowie pacjentów oraz ich wygodę”. Ponadto, okresowo pacjenci mogą liczyć tu na rabaty i zakupić zwolnienie lekarskie na przykład z 10% zniżką. W przytoczonych na stronie opiniach możemy przeczytać, że kuracjusze chwalą sobie „niebywałą szybkość usługi” oraz „brak potrzeby wstawania z kanapy”.

- To niestety jeden z efektów ubocznych pandemii i popularnych teleporad. Odpowiedzialna opieka medyczna polega na badaniu pacjenta. Portale, które określają się nowoczesnymi podmiotami medycznymi w rzeczywistości po prostu handlują „L4”. To ogromne pole do nadużyć. Z przykrością stwierdzamy, że w procederze bardzo często udział biorą sami lekarze – mówi Mikołaj Zając.

Jak dodaje ekspert, dziwić może opieszałość i brak interwencji ze strony choćby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W obecnych, trudnych czasach, państwowa jednostka oraz przedsiębiorcy powinni zadać sobie pytanie, czy stać ich na absencję chorobową lub jak długo jeszcze będzie ich na nią stać?