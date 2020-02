Lab Store - to tu testowane są rozwiązania, które mogą trafić do Biedronki

fot. sklep Pingo Doce&Go

Na kampusie uniwersyteckim Nova School of Business of Economics pod Lizboną 4,5 miesiąca temu Jeronimo Martins uruchomiło sklep Pingo Doce&Go, w którym zakupy zajmują 1 minutę. Testuje w nim rozwiązania technologiczne, asortymentowe i handlowe, które mają szansę znaleźć zastosowanie także w innych sklepach Grupy JM. Póki co za wcześnie mówić o wynikach testów, jednak materiału do analiz nie brakuje - przekonują przedstawiciele Grupy.

Przewagą sklepu na kampusie jest jednorodna grupa konsumentów z dominującą przewagą osób z Pokolenia Z, która z technologią jest za pan brat. Młodzi klienci jako oczywistość traktują więc fakt, że bramki sklepu otwierają się dzięki zeskanowaniu kodu QR z aplikacji telefonu. Podobnie wyglądają zakupy - skanowany jest kod produktu, którego cena pojawia się na wyświetlaczu telefonu. Płatność odbywa się przy samoobsługowej kasie lub dzięki płatności mobilnej w telefonie, kartą zintegrowaną z aplikacją. Wówczas przyłożenie telefonu do skanera bramki kończy proces zakupowy.

Wszystkie te elementy mają służyć budowaniu doświadczenia zakupowego, które ma być łatwe i przyjemne oraz szybkie (zakupy mają trwać nie więcej niż minutę, co pozwalać unikać najbardziej nielubianej części procesu zakupowego - kolejek). W sklepie zatrudnionych jest 16 osób, które zostały przeniesione do zadań, które generują dodatkową wartość dla klienta (podgrzewanie dań zakupionych w sklepie czy przygotowywanie na miejscu świeżych kanapek) zamiast obsługi kas.

Lab Store ma dać wgląd w zachowania konsumentów, ale także w technologię, która pomaga obsługiwać ich w sposób najbardziej odpowiadający ich potrzebom. Także procesy managerskie na zapleczu oraz ochrona przed nieuczciwymi zachowaniami klientów zostały w dużej mierze zdigitalizowane, dzięki wprowadzeniu odpowiednich algorytmów.

- Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby klientów w innych lokalizacjach nigdy nie będą tak jednorodne, jak te na kampusie uniwersyteckim, natomiast stosowane tu technologie mogą zostać z powodzeniem wykorzystane także w naszych innych placówkach. Staramy się więc nauczyć dzięki nim jak najwięcej, by w przyszłości pomagały nam zarządzać placówkami w ramach Grupy w Portugalii i Polsce - mówi Andre Ribeiro de Faria, chief marketing and consumer officer w Jeronimo Martins Group.

Analizowane są m.in. rodzaje wybieranych przez klientów płatności, ich ścieżki zakupowe, czy godziny pików sprzedażowych, a także jaki asortyment sprzedaje się w określonych porach dnia.